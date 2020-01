Ruszyła modernizacja kompleksu basenowego w Legnicy

Po modernizacji Legnica otrzyma kompleks rekreacyjny, na który złożą się brodzik dla dzieci, basen pływacki, zespół trzech zjeżdżalni oraz wodny plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Oprócz tego gruntownie zmodernizowane zostaną budynki szatni oraz budynki socjalne i gospodarcze. Projekt będzie gotowy w pierwszej połowie tego roku, ale już ruszyła budowa.

Stołeczna firma generalnego wykonawstwa Moris Polska podpisała 14 stycznia br. umowę na kolejną dużą inwestycję z zakresu budownictwa sportowego. Firma wygrała przetarg legnickiej spółki miejskiej Strefa Aktywności Gospodarczej na modernizację odkrytego kompleksu basenowego w tym mieście przy ulicy Stromej. Kontrakt w formule „projektuj i buduj” będzie realizowany od stycznia br. do połowy roku 2021.

- W relatywnie krótkim czasie będzie to dla nas już czwarta umowa na budowę kompleksu basenowego. Cieszymy się z tego kontraktu, ponieważ rynek wyraźnie dostrzega, iż jesteśmy w najwęższej krajowej czołówce realizatorów tego typu inwestycji i że jest to jedna z naszych bardzo ważnych specjalizacji. Kontrakt legnicki jest dla nas interesujący, ponieważ jest wielowątkowy i spoczywa na nas odpowiedzialność za różne czynniki, nie tylko za proste zbudowanie obiektu. Parafrazując przetargową formułę »projektuj i buduj« dla nas w tym przypadku oznacza ona »przeprojektuj i buduj«, ponieważ odpowiadamy za skorygowanie wcześniejszego projektu, jakim dysponuje nasz partner-inwestor. Następnie musimy znaleźć »złoty środek« w proporcji koszt-efekt, czyli w ramach budżetu dać społeczności Legnicy możliwie najlepsze rozwiązania technologiczne i funkcjonalne. Czynnik trzeci to zmodernizowanie obiektu według nowego projektu. Mamy w tym olbrzymie doświadczenie i jestem przekonany, że legnicka społeczność na długie dekady będzie cieszyła się latem swoim nowym obiektem rekreacyjnym - realizację tę komentuje prezes Moris Polska Maurycy Bryła.

W ostatnim okresie Moris Polska oddał do użytku dwa zbudowane przez siebie obiekty tego typu w Warszawie – na Moczydle i w Powsinie. Trzeci, w Wiśle-Malince, jest obecnie w trakcie realizacji. Nowy projekt kompleksu basenowego w Legnicy będzie gotowy w pierwszej połowie tego roku, ale wejście na plac budowy ma miejsce już obecnie, ponieważ pewien zakres prac rozbiórkowych jest niezależny od przyszłego projektu. Tę fazę inwestycji można realizować natychmiast.

- Nieodparcie nasuwają się tutaj skojarzenia z oddanym przez nas w ubiegłym roku obiektem tego typu w warszawskim Powsinie. Zyskał on entuzjastyczne recenzje tak władz samorządowych, jak i użytkowników. Padają sformułowania w rodzaju »park wodny jak z luksusowego hotelu«. Jestem przekonany, że włożony przez nas wysiłek zostanie doceniony także w Legnicy. Olbrzymi nacisk w tym projekcie został położony między innymi na bezpieczeństwo dzieci. Zastosujemy najnowsze rozwiązania funkcjonalne i materiałowe dokładnie na wzór Powsina. Na przykład specjalna antypoślizgowa nawierzchnia EPDM w wodnym placu zabaw dla dzieci na pewno da poczucie bezpieczeństwa także rodzicom. Z kolei brodzik dla dzieci będzie specjalnie i bardzo subtelnie wyprofilowany. Jego głębokość będzie się rozpoczynała od zera i będzie dochodziła do kilkudziesięciu centymetrów, aby każdy rodzic znalazł taki punkt, w którym dziecko będzie całkowicie bezpieczne. Całość obiektu, jaki oddamy do użytku, należy ocenić jako ciekawy, duży i dobry jakościowo z dobrze dobranymi rozwiązaniami funkcjonalnymi - komentuje dyrektor handlowy Moris Polska Tomasz Zieliński.

W związku z trwającymi obecnie pracami projektowymi zakłada się wstępnie, iż wodny kompleks rekreacyjny w Legnicy przy ulicy Stromej 3A zostanie oddany do użytku latem 2021 roku.