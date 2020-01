Ruszyła rozbudowa Aquaparku we Wrocławiu. Zaglądamy na plac

W ramach inwestycji wartej 11 mln złotych powstaną dwa nowe baseny, osobne wejście do obiektu oraz szatnia z częścią sanitarną. Aquapark we Wrocławiu jest najczęściej odwiedzanym Aquaparkiem w Polsce i już dawno stał się obowiązkowym punktem wycieczek do stolicy Dolnego Śląska, a to wymaga stałego rozbudowywania oferty i zwiększania liczby atrakcji.

Z początkiem tygodnia na tereny zewnętrzne we wrocławskim Aquaparku wjechały koparki. Już w najbliższe wakacje nastąpi otwarcie nowej części zewnętrznej, w której pojawi się brodzik dla najmłodszych oraz duży basen rekreacyjny.

Zarząd Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. postanowił zagospodarować dodatkowy fragment terenu, który graniczy z ulicą Petrusewicza od strony północnej, a ze Wzgórzem Andersa od strony zachodniej. Powstaną tam dwa zewnętrzne baseny wraz z budynkami – szatniowo-sanitarnym, technicznym i kasowym.

Po rozbudowie kompleksu goście Aquaparku będą mieli do dyspozycji dwa nowe baseny zewnętrzne z powiększoną plażą. Pierwsza niecka będzie miała charakter rekreacyjny – jej powierzchnia wyniesie 425 mkw., a głębokość 1,20 m. Druga – o pow. 82 mkw. i głębokości 0,4 m – będzie przeznaczona dla dzieci. W okresie wakacyjnym coraz więcej osób wybiera wrocławski Aquapark, dlatego w ubiegłe wakacje na terenie zewnętrznym pojawiła strefa chillout, w której znalazły się leżaki oraz foodtruck serwujący przekąski i napoje. Jednak coraz częściej latem na terenach zewnętrznych było tłoczno, dlatego spółka zdecydowała się na powiększenie strefy rekreacyjnej o dwa baseny zewnętrzne.

Obecny kompleks jest już jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Rocznie odwiedzają go prawie 2 miliony gości. Składa się z basenów wewnętrznych, zewnętrznych, zjeżdżalni, saunarium z ogrodem saunowym, fitnessu i siłowni oraz plaż i miejsc do wypoczynku.

Nowe baseny, więcej zieleni i więcej miejsc parkingowych

Nowy projekt przewiduje jeszcze więcej zielni na terenach zewnętrznych Aquaparku. Na nowo zagospodarowanym obszarze pojawią się dodatkowo 22 drzewa, 2,5 tysiąca krzewów i traw ozdobnych oraz ponad 700 m2 trawnika.

Powiększy się także teren plażowy. Wielu klientów w okresie letnim bardzo chętnie korzysta z leżaków, dlatego teren Aquaparku zostanie powiększony o część Wzgórza Andersa i będzie to miejsce przeznaczone na plażowanie. Tym samym teren parku wodnego powiększy się o ok. 500 metrów kwadratowych.

Powiększy się też parking – dokładnie o 200 miejsc.

Już wkrótce Aquapark odda do dyspozycji klientów parking przy ulicy Petrusewicza. Parkowanie samochodu na nowym parkingu będzie ułatwieniem dla rodzin z dziećmi. Droga do Aquaparku będzie krótsza, a nowe wejście dostosowane dla rodzin z wózkami i małymi dziećmi.

Środki na inwestycję pochodzą z budżetu Wrocławskiego Parku Wodnego. Wrocławski Aquapark jest placówką do której gmina nie tylko nie musi dokładać, ale która od lat wychodzi na plus. Celem spółki jest nie tylko zarabianie, ale też realizowanie misji dla mieszkańców Wrocławia. A Ci chcą coraz więcej czasu spędzać na sporcie i rekreacji, co bardzo cieszy i motywuje do dalszego rozwoju.

W nowym budynku szatniowo-sanitarnym zaprojektowano szatnię koedukacyjną z szafkami ubraniowymi i kabinami do przebierania, pomieszczeniem dla matki z dzieckiem oraz natryski i toalety, oddzielnie damskie i męskie. W budynku technicznym znajdzie się m.in. hala filtrów, zbiorniki przelewowe. Budynek kasowy składać się będzie z jednego pomieszczenia kasowego wyposażonego w dwa stanowiska robocze i okna kasowe.

Klienci będą mieć do dyspozycji dwa nowe baseny zewnętrzne z powiększoną plażą. Pierwsza niecka będzie miała charakter rekreacyjny. Jej powierzchnia będzie wynosiła 425m2, a głębokość 1,20 m. Druga o pow. 82m2 i głębokości 0,4 m będzie przeznaczona dla dzieci. W brodziku zainstalowane zostaną jeżyki wodne, dzwonki wodne i zjeżdżalnia „słoń”. Baseny zostaną doposażone w specjalne wózki inwalidzkie i dźwigi dla osób niepełnosprawnych oraz 4 stanowiska dla ratowników.