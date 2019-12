Skanska wyznacza trendy. Biurowiec Spark C pierwszym budynkiem w Polsce z takim certyfikatem!

Warszawski biurowiec Spark C jako pierwszy w Polsce uzyskał wymagający certyfikat WELL Core&Shell. Oznacza to, że budynek spełnił szereg wyśrubowanych kryteriów związanych ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i komfortem pracy. Certyfikat został przyznany przez International WELL Building Institute (IWBI). Dodatkowo, biuro grupy Skanska w Spark C uzyskało LEED Commercial Interior, na najwyższym platynowym poziomie. Tym samym ten innowacyjny biurowiec może pochwalić się już pięcioma najważniejszymi na rynku certyfikatami wielokryterialnej oceny budynków.

Spark C, biurowiec zlokalizowany na warszawskiej Woli, otrzymał właśnie jeden z najbardziej wymagających certyfikatów – WELL Core&Shell. Po wcześniejszym uzyskaniu certyfikatu WELL, przyznanego przestrzeni biurowej na 5. piętrze w Spark, teraz cały budynek został oceniony jako zdrowe i komfortowe miejsce do pracy. To pierwsze takie wyróżnienie w Polsce i drugie w regionie CEE po biurowcu Visionary w Pradze, który również zrealizowała Skanska.

– To dla nas kolejny kluczowy krok w naszej strategii, w ramach której wyznaczamy trendy w zakresie jakości projektów rynku biurowego w Polsce. Realizowane przez nas projekty już od wielu lat są synonimem najwyższej klasy zielonego budownictwa. Staramy się, aby spełniały większość wymogów certyfikacji WELL. Otrzymanie WELL Core&Shell dla całego budynku Spark otwiera dla nas nowy rozdział. Certyfikat jest dowodem dostosowania przestrzeni do potrzeb ludzi i stworzenia im najzdrowszego środowiska pracy na rynku. Potwierdza również, że w projektach Skanska najważniejszy jest człowiek, użytkownik naszych biur. To ogromne wyróżnienie, a także umocnienie pozycji naszej firmy jako lidera w zakresie innowacyjnego i zrównoważonego budownictwa – podkreśla Arkadiusz Rudzki, dyrektor zarządzający spółki biurowej Skanska. – Wszystkie nasze inwestycje, które są na etapie projektowania, będą uwzględniać wytyczne WELL Building Standard i ubiegać się o ten certyfikat. Generation Park Z i Y w Warszawie, kolejny etap Nowego Rynku w Poznaniu, Centrum Południe we Wrocławiu i Wave w Gdańsku będą kolejnymi budynkami z certyfikatem WELL Core&Shell – mówi Arkadiusz Rudzki.

- Ostatnia certyfikacja WELL dla warszawskiego budynku Skanska jest odzwierciedleniem dużego zaangażowania i bycia liderem w zakresie rozwoju idei WELL w Polsce i regionie – powiedział Rick Fedrizzi, prezes IWBI. - Gratulujemy firmie Skanska uzyskania certyfikatu WELL Core&Shell dla Spark C. To potwierdzenie najwyższej jakości i klasy tego budynku, który umożliwia rozwój i wspiera zdrowie pracowników oraz gości.

Spark jako pierwszy zdał egzamin

WELL Building Standard, opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI), to system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku, biorąc pod uwagę jego wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi. Jest to holistyczne spojrzenie na zdrowie, samopoczucie i komfort osób przebywających w biurowcach oraz i uzupełnienie standardów zielonego budownictwa.

Pięć pięter biurowca Spark, zajmowanych przez grupę Skanska, otrzymało również certyfikat LEED Commercial Interior (LEED CI) na poziomie Platinum, ze znakomitym wynikiem 90 punktów – najlepszym w Europie Środkowo-Wschodniej. Tym samym, budynek może pochwalić się już pięcioma certyfikatami – WELL Core&Shell i WELL New & Existing Interiors oraz LEED C&S i LEED CI, a także Obiekt bez Barier, przyznawanym przez Fundację Integracja.

Spark został zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates.