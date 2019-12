Słońce staje się niezłym biznesem

Pięć lat temu Polska generowała ze słońca zaledwie 21 MW. Obecnie to już ponad 1 GW. Jesienią moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła magiczną granicę jednego gigawata. To oczywiście wciąż niewiele w stosunku do potrzeb i zobowiązań prawnych, ale roczne przyrosty mocy znacznie przekraczają 150 proc. Taki wynik to głównie zasługa małych instalacji fotowoltaicznych, których powstaje w Polsce coraz więcej. Jedną z takich instalacji jest elektrownia w Woźnikach, która udowadnia, że słońce może być elementem dobrego planu biznesowego.

Niedawno Polskie Sieci Elektroenergetyczne oszacowały, że do końca 2019 r. łączna moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na polskich farmach i dachach może sięgnąć nawet 1,5 GW. Potencjał budowany jest na zasadzie wielu, ale małych kroków. W Wielkopolsce ma powstać farma PV o mocy 600 MW (dla porównania największa elektrownia słoneczna na świecie, Tengger w Chinach, ma zainstalowaną moc 1540 MW), ale to wyjątek w skali kraju. W Polsce mamy do czynienia z rynkiem instalacji o mocy do 1 MW, ponieważ większa inwestycja to też większe problemy formalne.

Przecieranie szlaku

Polskie elektrownie powstają praktycznie w każdym regionie kraju, a inwestorami często są firmy, które swój sukces budowały w branży energetycznej. Dobrym przykładem jest spółka Elbud Bełchatów, zajmująca się budową instalacji elektrycznych.

– Pięć lat temu, trochę w formie poszukiwania oszczędności, a trochę w ramach zdobywania nowych doświadczeń, wybudowaliśmy niewielką instalację na naszym biurowcu – mówi Paweł Drećko, dyrektor marketingu z firmy Elbud Bełchatów. – Dwa lata później, gdy zmieniły się przepisy prawa energetycznego, postanowiliśmy zainwestować w naszą pierwszą farmę komercyjną, w Dąbrowie Rusieckiej. To jest 500 kW mocy. Tam przetarliśmy nowy szlak dla naszej spółki.

Z jednej strony uznając, że dywersyfikacja działań nie zaszkodzi, z drugiej – że fotowoltaika to produkt przyszłości, władze spółki zdecydowały o budowie kolejnej elektrowni słonecznej, tym razem w Woźnikach, przy trasie z Bełchatowa do Wielunia, o mocy 0,78 MW. To trzy tysiące polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych i 25 inwerterów firmy ABB, które optymalnie pozyskują energię również w przypadku łańcuchów o różnych kierunkach ustawienia.

– Na obszarze hektara zastosowano niecodzienny układ paneli. Panele ustawione są bowiem tylko w dwóch rzędach, ale za to długich na kilkaset metrów. W ten sposób inwestor maksymalnie wykorzystał dość niefortunny kształt działki, a przy tym obniżył koszty związane z okablowaniem instalacji – mówi Rafał Krakowski, odpowiedzialny za biznes fotowoltaiki w ABB w Polsce. – ELBUD Bełchatów to dość ciekawy przykład wykorzystania potencjału OZE w naszym kraju. Jeszcze niedawno firma „raczkowała” w branży fotowoltaiki, dzisiaj dostarczamy jej inwertery do kilkuset instalacji rocznie.

Megawat i hektar

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki czemu czas zwrotu z inwestycji jest wyjątkowo krótki i przy obecnych cenach energii nie powinien przekroczyć czterech lat. Jednak według Pawła Cichonia, głównego inżyniera do spraw instalacji fotowoltaicznych z ELBUD Bełchatów, nawet brak dofinansowania nie przekreśla opłacalności tego typu inwestycji. Ponosząc bowiem wszystkie koszty, czas zwrotu wyniesie nieco ponad 10 lat, a trzeba pamiętać, że żywotność takiej farmy wynosi ok. 25 lat. Później wciąż można czerpać z niej korzyści, ale przy spadku wydajności instalacji do ok. 80 proc.