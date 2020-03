Sposób na przestrzeń na zewnątrz: kostki i płyty betonowe

Kostki i płyty betonowe są dziś najpopularniejszym materiałem do budowy nawierzchni. Znalazły one szerokie zastosowanie zarówno w przydomowych ogrodach, jak i w przestrzeniach publicznych.

Mnogość stylów, faktur, wymiarów i barw jest tak duża, że można z nich ułożyć dowolną kompozycję. Do tego dochodzą jeszcze elementy dodatkowe, które możemy użyć w aranżacjach – czyli obrzeża, palisady, donice, murki, stopnie schodowe i ogrodzenia. Przy projektowaniu przestrzeni warto zastanowić się, jaki efekt chcemy osiągnąć oraz do jakiego stylu dopasowujemy nawierzchnie i detale. Ważnym elementem przy takiej analizie są barwy nawierzchni oraz akcentów, które mamy zamiar użyć, choć nie tylko.

Każdy styl, w którym aranżowana jest przestrzeń, ma swoje dedykowane barwy. Generalnie możemy je podzielić na kilka grup. Pierwsze z nich to barwy ciepłe, które kojarzą się z gorącem oraz bliskością, takie jak żółcie, czerwienie i brązy. Te są najchętniej stosowane przy aranżacjach w klimacie śródziemnomorskim, które cechują się żywiołowością i energią. Mają one na celu kształtowanie bliskich relacji pomiędzy ludźmi. Na drugim biegunie koła barw znajdują się tzw. barwy zimne. Są to fiolety, zielenie oraz błękity. Generalnie pojawiają się dość rzadko na płytach i kostkach, z których budujemy nawierzchnie. O wiele większą popularnością cieszą się barwy neutralne, czyli wszelkie odcienie szarości, bieli czy beże. Ich zdecydowaną przewagą jest to, że wprowadzają w układ przestrzenny harmonię i spokój, a także nie odciągają wzroku od bryły budynku, czyli najważniejszego elementu każdej kompozycji. Stanowią one również znakomite tło dla roślinności, z którą kontrastują w naturalny sposób. Dlatego nawierzchnie w tym kolorze są popularne w stylu modernistycznym, skandynawskim oraz japońskim. Harmonia szarości, beży i bieli to podstawa w aranżacjach.

Przy doborze barw ważne są zestawienia kolorystyczne. Efekt równowagi można osiągnąć, układając obok siebie kostki lub płyty o tej samej barwie i różnych odcieniach. Kontrast natomiast uzyskamy zestawiając kolory przeciwstawne, na przykład czerń i żółć. Technikę tę zastosujemy w sytuacji, gdy chcemy wyróżnić jakąś przestrzeń. Typowym przykładem mogą być znaki ostrzegawcze. Harmonijny efekt zapewni z kolei zestawianie barw położonych blisko siebie na palecie kolorów, na przykład pomarańczu z żółtym. Wszystkie te zalecenia warto uwzględnić, gdy tworzymy aranżację nawierzchni – czy to w naszym ogrodzie, czy w przestrzeni publicznej.

Gra kolorem to nie jedyny zabieg, jaki możemy zastosować projektując nawierzchnię. Dzięki zróżnicowanym kształtom poszczególnych płyt lub kostek można z nich układać dowolne wzory. Najprostsze są te geometryczne, gdzie z kostki o różnych odcieniach budujemy kwadraty, prostokąty, fale, a nawet wzory przestrzenne. Odbiór danej powierzchni możemy całkowicie zmienić, układając granicę przestrzeni tarasowej z kostki o innym odcieniu.