Stare Polesie w Łodzi pięknieje. Kamienice odzyskują blask, a ulice stają się zielone

Na Starym Polesiu zazielenią się w tym roku dwie kolejne ulice. Równolegle z miastem działają inwestorzy, którzy przywracają blask zabytkowym kamienicom.

Skrzyżowanie ulicy Próchnika i Lipowej nazwę „kolanko” zawdzięcza swojemu kształtowi, ulice nie przecinają się, ale jedna przechodzi w drugą pod kątem 90 stopni. Na tym wyjątkowym skrzyżowaniu zmieni się w tym roku wszystko właśnie z wyjątkiem kształtu - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

- W ramach programu Zielone Polesie wyremontujemy w tym roku stykające się ze sobą odcinki ulic Lipowej i Próchnika, czyli popularne „kolanko”. Projekt przebudowy powstał w ścisłej współpracy z mieszkańcami, którzy aktywnie uczestniczyli w określaniu nowego wyglądu ulic – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Na ul. Lipowej i Próchnika można spodziewać się tego, czym wyróżnia się program Zielone Polesie. – Wybetonowana dzisiaj przestrzeń zazieleni się, na ulicach pojawi się szpaler drzew i kwietniki. Sama jezdnia zostanie zawężona, a po bokach urządzimy miejsca parkingowe. Do tego równe chodniki, nowe oświetlenie i ławki – wylicza prezydent Zdanowska.

Wcześniej w ramach programu Zielone Polesie zostały wyremontowane odcinki ulic Strzelców Kaniowskich, 1 Maja, Wólczańskiej, Lipowej i Pogonowskiego, na której powstał najdłuższy w Polsce, liczący pół kilometra woonerf. Wiosną tego roku zakończą się prace na kolejnym odcinku 1 Maja.

Na Polesiu zmieniają się nie tylko ulice, ale także kamienice. Dzisiaj jedną z piękniejszych na całym Starym Polesiu jest budynek przy Próchnika 49 i zawdzięczamy to lokalnym inwestorom.

– To nasz rodzinny biznes. Decydując się na tę inwestycję doceniliśmy jej walory lokalizacyjne jak i potencjał Starego Polesia. O tym, że decyzja była słuszna najlepiej świadczy zainteresowanie naszym mini-hotelem Próchnika 49 Rooms. Potwierdzają ją też nasi sąsiedzi, a także działania magistratu, którego program Zielone Polesie pomaga odzyskać dla mieszkańców ten zapomniany i niedoinwestowany fragment miasta – mówi Filip Walczak z Phoenix Fashion.

Remont wielkomiejskiej kamienicy jest tak udany, że został wyróżniony 1 nagrodą w konkursie Zabytek Dobrze Utrzymany.

Kolejnym budynkiem, który ostatnio odzyskał blask jest stojąca przy „kolanku” wyjątkowa kamienica. Wyjątkowa, bo… zakręca razem z ulicami. Można by ją nazwać narożnikiem na odwrót. Przed rozpoczętym dwa lata temu remontem była to ruina. Dzisiaj wygląda, jakby dopiero co została wybudowana.

Również tutaj, przy ul. Próchnika 53, właściciele zdecydowali się na biznes polegający na wynajmie pokoi hotelowych. W ten sposób niewielki fragment Starego Polesia stał się jednym z ważnych punktów na turystycznej mapie Łodzi.

Wracając do przebudowy ulicy, kolanko do końca roku zamieni się w woonerf. Miasto posadzi tam 25 lip i 5 miłorzębów oraz blisko tysiąc krzewów: berberysy, hortensje, krzewuszki i trzmieliny. Ulica nadal będzie jednokierunkowa z jednym pasem jezdni oraz osłoniętymi krzewami i drzewami parkingami prostopadłymi do ulicy.

Aby przestrzeń była jeszcze bardziej atrakcyjna zamontowana zostanie tam pompa wody, zdrój uliczny, a sama nawierzchnia narożnika wykonana zostanie kostek o różnych barwach i kształtach.