Świętujemy jubileusz odbudowy Warszawy

Od lutego do września 2020 r. Warszawianie będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach kulturalnych upamiętniających 75. rocznicę odbudowy stolicy. Wszystko w ramach programu "BudujeMy!"

Program „BudujeMy!" m.st. Warszawa i instytucji partnerskich upamiętnia 75. rocznicę odbudowy stolicy. Od lutego 2020 roku mieszkańcy i mieszkanki Warszawy będą mogli wziąć udział w wystawach, spotkaniach, koncertach, dyskusjach i pokazach filmowych odbywających się w różnych punktach miasta.

75. rocznica odbudowy Warszawy

3 stycznia 1945 roku Krajowa Rada Narodowa podjęła decyzję o odbudowie Warszawy i ustanowieniu jej stolicą powojennej Polski, a 14 lutego 1945 roku powstało Biuro Odbudowy Stolicy. Motorem tych zmian byli jednak ludzie, którzy od końca wojny napływali do miasta, osiedlali się wśród gruzów i rozpoczęli odbudowę na własną rękę. Wyrosłe na miejscu ruin budynki to nie tylko miejsca do życia, ale też symbol kultury, tożsamości i wyzwolenia Warszawy. Między innymi dlatego tak ważna stała się odbudowa Starego Miasta, które zostało później wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

- 75. rocznica odbudowy to okazja, by współcześni warszawiacy i warszawianki lepiej poznali historię stolicy i zrozumieli zachodzące w niej zmiany. Wiemy, że miasto to przede wszystkim ludzie, dlatego obchodom rocznicy odbudowy Warszawy towarzyszy hasło "BudujeMy!". Kryje się za nim wspólny wysiłek mieszkańców i mieszkanek miasta, bez którego odbudowa nie byłaby możliwa. Oddaje ono charakter tamtych dni i pragnienie, by wrócić do siebie, żyć i pracować w stolicy – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

Stołeczne instytucje włączają się w obchody

„BudujeMy! Rocznica odbudowy Warszawy” to cykl przygotowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, w których udział wezmą Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Muzeum Warszawy, Dom Spotkań z Historią oraz instytucje partnerskie: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Od lutego do września 2020 mieszkańcy stolicy i turyści będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które przybliżą im proces odbudowy stolicy i jego wpływ na dzisiejszy wygląd miasta.

W programie znajdziemy między innymi spotkanie w Pawilonie ZODIAK organizowane prze Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków związane z publikacją cyfrowej wersji „Planu inwentaryzacji zniszczeń Warszawy”. To unikalny dokument kartograficzny ilustrujący zakres i charakter zniszczeń Warszawy po zakończeniu II wojny światowej.

17 marca Dom Spotkań z Historią zaprosi na wystawę fotografii oraz premierę albumu „Warszawa na nowo. Fotografie reporterskie 1945-49”, którym towarzyszyć będzie koncert „Warszawskiego Combo Tanecznego Janka Młynarskiego”. DSH we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy organizuje także spotkania i spacery po odbudowanych po wojnie dzielnicach, a 18 września otworzy wystawę „Polska 1945-1989 w obiektywie fotoreporterów agencji Magnum”.