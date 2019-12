Szczecin ma swój napis. Można się z nim sfotografować lub na nim... usiąść

Na szczecińskiej Łasztowki stanął wysoki ponad 1,8 metra napis SZCZECIN. Instalację przygotowali artyści z Akademii Sztuki.

REKLAMA

To jeden ze zwycięskich projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Szczecina i turyści od teraz będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z panoramą miasta czy też po prostu na nim usiąść i odpocząć - konstrukcja oprócz liter obejmuje bowiem również drewniane siedziska.

Litery napisu pomalowane są na biało, a elementy stalowe wykonano ze stali kortenowskiej, co sprawia, że całość instalacji idealnie wpisuje się w kontekst Łasztowni, na której stanęła. Łączna długość instalacji to ok. 10,5 metra, a wysokość - 1,85 m. Autorami projektu są artyści Akademii Sztuki w Szczecinie.