Tak będą wyglądać biura PKO BP. Bank wprowadzi się na Chmielną 89

Biura PKO Banku Polskiego będą nowoczesne i zlokalizowane w jednym z najbardziej imponujących biurowców w Warszawie. Bank zajmie wszystkie kondygnacje budynku na Chmielnej 89. Jest to jedna z największych transakcji zawartych w tym roku na rynku biurowym w Polsce.

Deweloper Cavatina Holding i PKO Bank Polski podpisały umowę najmu budynku Chmielna 89 w Warszawie. Całkowita wynajęta powierzchnia to ponad 24 tys. mkw. powierzchni biurowej. Bank zajmie wszystkie kondygnacje biurowe budynku. Jest to jedna z największych transakcji zawartych w tym roku na rynku biurowym w Polsce.



Chmielna 89, to 14-kondygnacyjny biurowiec o wysokim standardzie kształtem przypominający kryształ. To ponad 25 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni do pracy. Użytkownicy będą mogli skorzystać z usług dostępnych na parterze oraz zielonych kaskadowych tarasów o łącznej powierzani 370 mkw.



Budynek zaprojektowano z myślą o istniejącej oraz planowej zabudowie w tej części Warszawy, tak by w naturalny sposób korespondował z najbliższym otoczeniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i oświetlania głównej fasady ma szansę stać się wizytówką tej części stolicy.



– Dogodna lokalizacja, wysoki standard budynku i możliwość dostosowania powierzchni do naszych potrzeb były jednym z kluczowych kryteriów naszego wyboru. W drugiej połowie przyszłego roku na Chmielną 89 przeniesie się około 2000 pracowników Banku – mówi Rafał Antczak, wiceprezes Zarządu w PKO Banku Polskim.



Wyróżnikiem Chmielnej 89 jest lekka i przejrzysta elewacja ze szklanych paneli, stali nierdzewnej i aluminiowych ram. Projektanci zadbali także o detale architektoniczne wewnątrz i na zewnątrz obiektu.



- Chmielna 89 w Warszawie jest prestiżowym projektem Cavatina Holding, który wyróżnia wyjątkowa architektura, znakomita lokalizacja oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. To tylko część zalet dzięki którym budynek zyskał uznanie także na arenie międzynarodowej. Zawarta umowa najmu z PKO Bankiem Polskim to dla nas wyraz ogromnego zaufania i potwierdzenie silnej pozycji Cavatina Holding na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Strategia rozwoju naszej działalności deweloperskiej na najbliższe lata zakłada uruchomienie kolejnych projektów, także w centralnych lokalizacjach Warszawy – mówi Daniel Draga, Członek Zarządu Cavatina Holding.



- Dostarczanie na rynek wysokiej jakości powierzchni do pracy to już standard, dlatego idziemy o krok dalej - dbamy o miastotwórczy charakter realizowanych projektów, ich łatwość wpisania się w otoczenie, bycie integralną częścią ekosystemu nowoczesnego miasta – dodaje Sebastian Świstak, Dyrektor Komercjalizacji w warszawskim oddziale Cavatina Holding.



Oryginalny wygląd i charakter budynku, a także energooszczędne rozwiązania technologiczne zostały docenione w międzynarodowym konkursie International Property Awards w Londynie. W zeszłym roku Chmielna 89 otrzymała aż trzy nagrody, w tym najwyższy tytuł “Best International Office Development” w finale konkursu.



W październiku bieżącego roku Chmielna 89 w Warszawie zmieniła właściciela. Warszawski biurowiec wraz z krakowskim projektem Tischnera Office, powiększyły portfolio Globalworth Poland - największego inwestora biurowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.