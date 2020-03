Tak się zmienia poznański Fort

System fortyfikacji miasta Poznania był w XIX w. oraz na początku XX w. jednym z największych i najlepiej rozwiniętych w Europie. Do dziś zachowała się większość obiektów, w tym Fort VII Colomb, w którym aktualnie trwają prace remontowe. Dokumentację budowlaną i wykonawczą przygotowało poznańskie biuro Demiurg Project S.A., które aktualnie pełni nadzór autorski nad wykonywanymi pracami.

Fort VII jest najlepiej zachowanym obiektem zewnętrznego pierścienia fortyfikacji miasta Poznania. W czasie II Wojny Światowej Niemcy utworzyli w nim pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich, dlatego obecnie znajduje się tu Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które pielęgnuje pamięć ofiar. Aktualnie obiekt jest w trakcie dużego remontu, pod nadzorem autorskim biura projektowego Demiurg Project S.A.

Remont elewacji i murów

Prace remontowe obejmują renowację elewacji Fortu VII, a także murów fosy. Projekt zakłada zdjęcie przekryć wtórnych nad fosami fortu, a także odbudowę wybranych ścian. Odtworzona zostanie brama zamykająca most przy wejściu do podziemnych przejść - poterny głównej, z kolei zjazdy do fosy od południa będą zlikwidowane. W efekcie prac zostanie przywrócony oryginalny wygląd elewacji z początku II Wojny Światowej.

Prawy majdan Fortu

Prace są także prowadzone na terenie prawego majdanu Fortu i prawej podwalni. Ich celem jest oczyszczenie terenu zewnętrznego i doprowadzenie go do podobnego stanu, jaki aktualnie prezentuje lewy majdan Fortu. Teren zyskał nowe ścieżki, usunięto rownież dziko rosnącą roślinność na skarpach i ścieżkach nasypów. W ten sposób zostały odkryte mury oporowe, które zostaną oczyszczone, poddane konserwacji i zabezpieczeniu. Prace obejmują także wymianę zniszczonych elementów drew- niane okiennic.

Siedlisko chronionych gatunków zwierząt

Wyzwaniem dla przebiegu prac remontowych, szczególnie w okresie zimowym, są obecne na terenie Fortu VII siedliska nietoperzy. Wymaga to nadzoru i dostosowania się do wytycznych chiropterologa z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Renowacja ma się zakończyć w drugiej połowie br. Inwestycja jest finansowana z budżetu Miasta Po- znania oraz środków unijnych.