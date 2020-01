Te budynki biurowe walczą o Property Design Awards 2020

Elektrownia Powiśle w Warszawie (White Star Real Estate/ APA Wojciechowski), Brama Miasta w Łodzi (Skanska Property Poland/ Medusa Group), Cu Office we Wrocławiu (REINO Deweloperski FI/ Grupa Buma/ Medusa Group), Chmielna 89 w Warszawie (Cavatina Holding/ Globalworth/ Epstein) i Biura przy Bramie w Warszawie (Echo Investment/ Jems Architekci) - to wielka piątka nominowanych projektów w kategorii "Bryła: Biurowiec" w konkursie Property Design Awards 2020.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego br.). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie piątkę nominowanych realizacji w kategorii "Bryła: Biurowiec".

Elektrownia Powiśle w Warszawie (White Star Real Estate/ APA Wojciechowski)

Wielofunkcyjny projekt Elektrowni Powiśle to również nowo powstały kompleks biurowy, znajdujący się na terenie inwestycji. Wszystkie trzy biurowce klasy A oferują blisko 22 000 tys. mkw. Budynki B4 i B5 spod kreski APA Wojciechowski, jako część wielofunkcyjnego kompleksu Elektrowni Powiśle, są nowymi budynkami biurowymi. Budynki zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi WZiZT oraz zaleceniami konserwatorskimi jako bryły ustanawiające pierzeje od strony ul. Zajęczej i historycznego przebiegu ul. Elektrycznej.

Budynek B4 zaprojektowano w narożniku utworzonym pomiędzy istniejącymi zabytkowymi budynkami D1 i D2. Parter budynku B4 kontynuuje funkcję usługową, integrując się z zabytkową częścią kompleksu. Obniżenie budynku o jedną kondygnację oraz wycofanie kolejnej, eksponuje południową elewację zabytkowego budynku D1.

Budynek B5 jest wyodrębnionym, 24m budynkiem biurowym na rogu ul. Zajęczej i ul. Elektrycznej. Parter może być przeznaczony na lokale usługowe, dostępne z ul. Zajęczej. Powierzchnia biurowa na wszystkich kondygnacjach obu budynków jest przeznaczona na wynajem dla jednego lub kilku najemców. Zapewniono odrębne, dwukondygnacyjne parkingi podziemne z wjazdami od ul. Elektrycznej.

- Elektrownia Powiśle to inwestycja, która łączy w sobie szereg funkcji: handlową, rozrywkową, gastronomiczną, a także biurową i mieszkalną, dlatego jestem przekonany, że każdy znajdzie tu coś interesującego i inspirującego - komentuje Dariusz Domański, Associate Partner, Development and Leasing Director, White Star Real Estate. Zależało nam, by podkreślić znaczenie tego miejsca, stąd nasza decyzja o pozostawieniu oryginalnej nazwy – Elektrownia Powiśle, będącej istotą całego projektu i funkcji, jakie będzie spełniał. Jesteśmy pewni, że damy Warszawie mnóstwo dobrej energii!