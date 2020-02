Technologia musi być wrażliwa na współczesne problemy

O tym, jak nowoczesne programy do projektowania oraz nowe narzędzia zmieniają pracę projektanta, a także jaką rolę może odegrać technologia w obliczu współczesnych problemów globalnych oraz zmian społecznych dyskutowano podczas sesji „#designchallenge. Technologie. Rewolucja hi-tech w projektowaniu wnętrz.”

W pierwszej części sesji dyskutowano o tym jak postrzegane są nowoczesne technologie oraz jak wpływają na nasze życie i pracę. – Dostrzegam niestety pewne odhumanizowanie – mówiła Beata Ignasiak, projektant wnętrz, Ingasiak Interiors. – Mówimy o technologiach do projektowania, ale to w dalszym ciągu projektuje człowiek. Technologie mają za zadanie wesprzeć pracę projektanta, aby skrócić jej czas i poprawić efektywność. Zwróciła również uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z wszechobecną technologią: To my jesteśmy odpowiedzialni za tempo w jakim żyjemy, jakiemu procesowi będziemy się poddawać i jak będzie on przebiegał. Za chwilę będziemy musieli wrócimy do podstaw bo człowiek w odhumanizowanym środowisku nie jest w stanie funkcjonować. Postęp technologiczny się nie zatrzyma, ale musimy złapać balans i dystans do zmian - dodała.

O roli technologii w procesie projektowym, ale także o tym jaki wpływ ma ona na użytkowników mówił także Pete Kercher Ambassador, Design for All Europe, konsultant, Strategic Design: - Musimy spojrzeć na zagadnienie w kilku aspektach – zaznaczył na wstępie. - Pierwszy, to technologia używana przez projektantów w procesie projektowania, drugi to technologia zastosowana w samych produktach podczas ich projektowania. Ja osobiście jestem bardzie zaniepokojony, jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, czyli w jaki sposób używamy technologii do tworzenia pewnych rzeczy, przedmiotów, produktów, w jaki sposób technologia staje się częścią procesu produkcji.

Zdaniem Pete Kerchera istotą problemu w tym właśnie aspekcie, jest jak sprawić, aby technologia była przyjazna użytkownikowi. - Myślę, że powinniśmy wprowadzić poważny dialog pomiędzy środowiskiem, branżą technologiczną a projektantami. Wiele osób odrzuca technologię ponieważ nie jest ona przyjazna użytkownikowi. Nie powinniśmy przyjmować wszystkiego o technologia nam oferuje. Projektanci powinni być bardziej wymagający i pracować wspólnie nad technologią, której faktycznie potrzebują. Musimy wykreować technologię, która pomoże nam zaprojektować lepszy produkt, lepszy system, lepszy proces projektowy. Mam dosyć technologii, która jest mówi nam co mamy robić, to nie na tym polega. To powinno polegać na współpracy obu stron – podkreślał.

O nowoczesnych technologiach z perspektywy projektanta, także znaczenia zaawansowanych narzędzi projektowych w pracy z inwestorami mówiła Monika Bronikowska, projektantka wnętrz, Hola Design: - Technologia ma ułatwiać komunikację między architektem a klientem. My architekci, jesteśmy w tej grupie osób, które nie pędzą za technologią, aby nie zatracić sensu swojej pracy, ale musimy nadążać, aby nie pozostać w tyle. Oczekiwania klienta rosną. Jeżeli zobacz lepsze wizualizacje u innego projektanta, zostaniemy z tyłu. Musimy stale śledzić, rozwijać się, wchodzić w te nowe technologie po to, by spełnić oczekiwania klienta.