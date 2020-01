Teren po pływalni "Olimpia" przekazany miastu. Co planuje Poznań?

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podjął decyzję o przekazaniu Miastu Poznań nieruchomości po byłym basenie "Olimpia" przy ulicy Taborowej. Łączna wartość darowizny to ok. 12 mln zł. Miasto stworzy tam Centrum Sztuk Walki, w pobliżu którego powstanie nowa pływalnia kryta.

Wojewoda wielkopolski podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisał zarządzenie, zgodnie z którym ok. 0,5 ha terenu przy ul. Taborowej zostanie przekazane Miastu Poznań. Celem darowizny jest, zgodnie z zarządzeniem, "zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych".

W podpisanym dokumencie Łukasz Mikołajczyk zobowiązał prezydenta Poznania do "zachowania ogólnodostępnego charakteru nieruchomości", czyli zapewnienia publicznego dostępu do obiektów sportowych oraz do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach związanych ze sposobem zagospodarowaniem nieruchomości.

- Zdecydowałem o przekazaniu nieruchomości, która ma służyć wszystkim poznaniakom. Dlatego decyzję warunkuję po pierwsze zachowaniem ogólnodostępnego i sportowego charakteru tego miejsca, a po drugie konsultacjami społecznymi - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. - Niech to będzie również sygnał dla samorządów, że współpraca może czynić wielkie i dobre rzeczy, a przede wszystkim wartościowe dla wszystkich mieszkańców Wielkopolski i Poznania - dodaje wojewoda.

Miasto Poznań zmodernizuje ten obiekt sportowy i utworzy Centrum Sportów Walki.

- Cieszę się, że nasza współpraca owocuje dobrymi projektami dla mieszkanek i mieszkańców miasta - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dzięki temu porozumieniu powstanie kolejne atrakcyjne miejsce sportu i rekreacji, które może stać się kompleksową bazą dla przyszłych uczestników zawodów międzynarodowych, w tym Mistrzostw Świata, Europy oraz Igrzysk Olimpijskich.

Zanim władze miasta podjęły decyzję o przyszłości obiektów przy ul. Taborowej, zleciły ich ekspertyzę. Okazało się, że stan techniczny hali basenowej - w tym 25-metrowego basenu pływackiego - jest zły. Wyniki ekspertyzy wykazały też, że hala wymaga rozbiórki i ze względu na stan techniczny i sanitarny nie może zostać uruchomiona. Dlatego, aby zaspokoić w szczególności potrzeby mieszkańców Łazarza, Grunwaldu i pobliskich dzielnic, w bliskim sąsiedztwie niedziałającego obecnie basenu powstanie nowa pływalnia kryta. Jej prace projektowe są już na ukończeniu, a obiekt ma być gotowy w 2023 roku. Do momentu rozpoczęcia remontu budynków przy ul. Taborowej działać też będzie mały basen do nauki pływania dla dzieci. Jego stan techniczny pozwala na tymczasową eksploatację.

Ekspertyza wskazała również, że w dobrym stanie jest za to część budynków zajmowana obecnie przez Akademię Judo - stąd decyzja o utworzeniu w tym miejscu kompleksowego Centrum Sportów Walki. Istniejąca do tej pory baza treningowa jest niewystarczająca dla potrzeb młodych zawodników. Nowe Centrum pozwoli im przygotowywać się do międzynarodowych zawodów w nowoczesnych warunkach.