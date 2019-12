Trakt Królewski zamieni się w świąteczny deptak

Warszawski Trakt Królewski tradycyjnie już przemieni się w świąteczny deptak dla mieszkańców stolicy i turystów, którzy zechcą udać się na spacer, podziwiać świąteczne iluminacje w mieście.

W okresie świątecznym, na blisko 2 tygodnie Trakt Królewski w Warszawie stanie się deptakiem. Warszawianie i turyści będą dzięki temu mogli w pełni podziwiać świąteczne iluminacje, czytamy na oficjalnym portalu miejskim um.warszawa.pl.

W okresie świątecznym, od grudnia 24 do 6 stycznia Trakt Królewski zamieni się w deptak świąteczny dla przechodniów. Trakt Królewski - od placu Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu - jest główną osią zimowych iluminacji w stolicy. Już w nocy z poniedziałku na wtorek (z 23 na 24 grudnia) dla ruchu samochodowego zostaną zamknięte ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, d ronda gen. Ch. de Gaulle’a do Miodowej. Ruch wróci na ten ciąg w nocy z poniedziałku na wtorek, z 6 na 7 stycznia