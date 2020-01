Tramwaj na warszawski Gocław - pierwsza umowa podpisana

Trasę tramwajową zaprojektuje krakowska firma Progreg. W około 20 minut z Gocławia będzie można dostać się do centrum stolicy. Warszawscy tramwajarze podpisali pierwszą umowę związaną z projektem tramwaju do stołecznego osiedla, na którym mieszka ponad 50 tysięcy mieszkańców.

Trasę tramwajową zaprojektuje krakowska firma Progreg. Koszt przygotowania wszystkich dokumentów potrzebnych do budowy, w tym pozwolenia na budowę, wyniesie 5 mln 854 tysięcy złotych.

W 20 minut do centrum z Gocławia

Przejazd tramwajem całej trasy do stacji metra Centrum, zajmie około 20 minut. Tramwaje po nowo zbudowanych torach w godzinach szczytu będą mogły kursować co 4 minuty. Tory pobiegną przez Saską Kępę, dalej – nad aleją Stanów Zjednoczonych, gdzie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy, pozwalający przesiąść się z autobusów do tramwajów. Ostatnie półtora kilometra nowej trasy przebiegnie w ciągu ul. generała Bora-Komorowskiego do pętli autobusowej, która znajduje się w pobliżu trasy Siekierkowskiej. Na pętli pasażerowie będą mogli przesiadać się z tramwajów do autobusów.

Jak długa będzie nowa trasa?

Łączna długość nowej trasy wyniesie 3,6 km, będzie przy niej 7 przystanków. W ramach inwestycji dodatkowo zmodernizowana zostanie także al. Waszyngtona, gdzie przebudowane zostaną tory o długości 2,5 km i 9 peronów przystankowych. Długość zielonych torowisk wyniesie ok. 2,6 km.

Konsultacje społeczne

Otwarte spotkania z mieszkańcami w formie warsztatów Tramwaje Warszawskie prowadziły od maja 2016 do grudnia 2017 roku. Przed ostatnią turą konsultacji zorganizowano łącznie 20 spotkań z mieszkańcami. A po ich zakończeniu powstał szczegółowy raport, który został zamieszczony na stronie tramwajnagoclaw.pl. Można tam znaleźć wszystkie dokumenty, schematy i wizualizacje związane z inwestycją. Ostateczny kształt przebiegu nowej trasy tramwajowej przez Saską Kępę został wybrany podczas konsultacji, podczas których warszawscy tramwajarze wspólnie z mieszkańcami przeanalizowali warianty tras. Konsultacje sprawiły, że do koncepcji trasy wprowadzono wiele zmian m.in. przesunięcie przystanków, zmniejszenie ingerencji w teren ogródków działkowych, zwiększenie ilości zieleni oraz podwyższenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach i przejazdach przez torowisko poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej