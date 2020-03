Tremend i Archigraf projektują Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Tremend i Archigraf współpracują przy przebudowie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wnętrza wraz z ekspozycjami przejdą reorganizację, odnowiony zostanie również dziedziniec, a poddasze zaadaptowane na nowe funkcje.

REKLAMA

Pracownia Tremend we współpracy ze studiem projektowym Archigraf, właśnie pracuje nad przebudową Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Nieużytkowe do tej pory poddasze zostanie zaadaptowane i wzbogacone o nowe funkcje przy zachowaniu istniejącej historycznej więźby dachowej. Wnętrza i ekspozycje czeka natomiast reorganizacja. Renowacja będzie dotyczyć również dziedzińca. Zmiany są objęte nadzorem konserwatora zabytków.

Modernizacja będzie dotyczyć głównie północnego i wschodniego skrzydła Arsenału. Jej celem jest zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej, doposażenie sal wystawowych oraz przeniesienie biblioteki naukowej na parter. Planowane jest również stworzenie nowej wystawy stałej.

- Ten projekt to dla nas duże, ale interesujące wyzwanie. Podczas modernizacji ściśle współpracujemy z konserwatorem zabytków, aby zachować charakter Arsenału. Historia tego budynku sięga XVII wieku, a swój obecny kształt osiągnęła w ubiegłym stuleciu. To, że możemy uczestniczyć w procesie jej udoskonalania, jest dla nas dużym wyróżnieniem - wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend.

- Znaczenie tego budynku ze względu na jego historie jest olbrzymie, dlatego cieszymy się ze jego funkcja może być przystosowana do aktualnych potrzeb a dziedziniec otworzy się na miasto i potrzeby mieszkańców i zwiedzających. Szczególnie ważne jest powiązanie tego miejsca z Akcją pod Arsenałem, doskonale znaną Warszawiakom - dodaje Michał Brutkowski z pracowni Archigraf.

Wszystkie wprowadzane przez lata zmiany przestrzenne w pewnym stopniu zaspokoiły podstawowe potrzeby funkcjonalne Muzeum. Całość obiektu nadal jednak nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych zwiedzających. Najważniejszym celem Muzeum jest przystosowanie obiektu pod kątem funkcjonalnym i stworzenie optymalnych warunków wentylacji i klimatyzacji do przechowywania zgromadzonych eksponatów. Stworzenie w obiekcie niezbędnych warunków klimatycznych i wilgotnościowych otworzy przed Muzeum nowe możliwości - w tym sprowadzanie eksponatów z innych światowych muzeów, co do tej pory było nieosiągalne.

Ze względu na atrakcyjną lokalizację oraz niekwestionowane walory estetyczne, budynek, mógłby pełnić ważne funkcje reprezentacyjnie, nie tylko dla samego muzeum ale także dla miasta i jego mieszkańców. Mimo trudności jakie wynikają z pierwotnego przeznaczenia budynku i licznych przebudów, obiekt posiada niepodważalne zalety, które przy minimalnej ingerencji w strukturę oraz modernizacji, pozwolą na stworzenie w nim atrakcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni wystawienniczej i dydaktycznej.

Za projekt koncepcyjny odpowiadała pracownia Pro Arte 11 (dr arch. Jerzy Grochulski).

Zespół projektowy:

dr. arch Jerzy Grochulski, arch. Stanisław Stefanowicz, arch. Magdalena Federowicz- Boule, arch. Michał Brutkowski, arch. Małgorzata Nowak-Pieńkowska, arch.Maria Adamczyk-Koreywo,