Trendy w nowoczesnym budownictwie. Jaką elewację warto wybrać?

Wystarczy się rozejrzeć po nowo powstających osiedlach domów jednorodzinnych oraz nowoczesnych kompleksach biurowych i mieszkalnych, by przekonać się, że drewno - przede wszystkim jako materiał wykończeniowy na elewacjach - przeżywa u nas renesans. Przyczyn jest wiele, ale jedną z ważniejszych jest z pewnością coraz bogatsza oferta rynkowa i coraz doskonalsze metody zabezpieczania drewna przed niszczącymi wpływami.

Od wielu lat, razem z betonem i szkłem, drewno stanowi jeden z charakterystycznych wizualnych elementów współczesnego budownictwa. Gdyby więc zapytać, czy drewno na elewacji jest modne – odpowiedź musi brzmieć: Tak!

Jeśli u kogokolwiek, kto dziś rozważa wykończenie elewacji swojego domu drewnianymi deskami, zrodziłaby się obawa, że moda na drewno zniknie tak samo nagle, jak wiele innych modowych nowinek, uspokajamy: drewno na elewacji było „na fali” niemal zawsze; znikając z panoramy architektonicznej tylko raz w całej historii naszych ziem: w wieku XIV, gdy Kazimierz Wielki postanowił Polskę „drewnianą” przemienić w „murowaną” ...

Ż arty, żartami, ale fakt, że drewno jest obecne na elewacjach naszych domów „od zawsze” upewnia nas nie tylko w tym, iż moda na deski nie jest jedynie krótkotrwałym trendem, ale dowodzi również skuteczności takiego zastosowania drewna – pokoleniowe tradycje zawsze mają swoje solidne podstawy. Właśnie dzięki wielowiekowej obecności drewna w naszych budynkach możemy mieć pewność, że drewniane elewacje są bezpieczne, atrakcyjne i funkcjonalne. Zostały wszak sprawdzone i zaakceptowane przez wiele pokoleń.

W budownictwie moda rzadko kiedy nie wynika z przyczyn praktycznych. Jakie względy zadecydowały o popularności tego rodzaju wykończenia?

Przede wszystkim - piękny efekt dekoracyjny, możliwość zapewnienia pod drewnianą elewacją wysokiej jakości izolacji cieplnej budynku, korzystny mikroklimat oraz trwałość. Drewnianą okładzinę można zastosować zarówno na elewacjach ocieplonych wełną, jak i styropianem. Okładziny z drewna nie wymagają zastosowania preparatów zawierających wodę, takich jak zaprawy, tynki czy kleje dzięki czemu wykonuje się je szybko i „czysto” oraz niezależnie od warunków atmosferycznych. Drewno elewacyjne doskonale sprawdza się w nowoczesnych budynkach. Ocieploną fasadę wraz z rusztem zakrywa się specjalną folią izolacyjną, która chroni przed wiatrem, a jednocześnie przepuszcza parę wodną i taką konstrukcję osłania się deskami. Deski przykręca się lub montuje się do rusztu pionowo, poziomo lub po skosie, w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Warto jednak pamiętać, że najtrwalsza będzie okładzina ułożona pionowo, bo woda deszczowa będzie z niej szybciej spływać, nie gromadząc się w połączeniach.

Warto zwrócić uwagę na szczególnie ważny aspekt popularności drewna w budownictwie. Długa tradycja jego zastosowania sprawia, że zarówno praktycy, jak też reprezentanci nauki od lat pracują nad zapewnieniem drewnu elewacyjnemu jak najlepszych parametrów, doskonale dostosowanych do wymogów współczesności. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, by nie pozbawiając drewna jego największych atutów, takich jak szlachetny wygląd, łatwość montażu i naturalność, zapewnić mu nieprzeciętną trwałość i odporność na zagrożenia biologiczne i wszystkie inne. Technologią wartą uwagi jest thermomodyfikacja oferowana przez firmę Thermory, która oferuje deski elewacyjne wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanej sosny skandynawskiej, jesionu amerykańskiego oraz sosny bezsęcznej.