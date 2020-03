Trwa przebudowa dworca Gdańsk Główny. Dla podróżnych przygotowano dworzec tymczasowy

Przebudowa zabytkowego dworca Gdańsk Główny to ogromna inwestycja, której koszt wynosi blisko 100 mln złotych. W jej ramach zostaną odtworzone dębowe witryny kasowe i sklepowe, zamontowane zostanie oświetlenie wzorowane na historycznym, zrekonstruowane zostaną historyczne witraże. Na czas robót budowanych podróżni korzystać będą z dworca tymczasowego, który zostanie uruchomiony już 22 marca.

22 marca obsługa podróżnych zostanie przeniesiona z modernizowanego budynku dworca Gdańsk Główny na dworzec tymczasowy. Jest to konieczne ze względu na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji - informuje w swoim komunikacie prasowym PKP SA.

Przeniesienie obsługi podróżnych z przebudowywanego budynku dworca Gdańsk Główny do dworca tymczasowego oraz zmiana organizacji ruchu pieszych planowana jest w najbliższy weekend, w nocy z 21 na 22 marca. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować utrudnienia wynikające z koniecznych do wdrożenia zmian. Przewiduje się, że dworzec tymczasowy będzie gotowy na przyjęcie pierwszych podróżnych od godziny 6 rano. W momencie jego uruchomienia zmianie ulegnie organizacja ruchu oraz nastąpi zamknięcie budynku głównego dworca.

Wyposażenie dworca tymczasowego

Na dworcu tymczasowym o powierzchni około 450 mkw., zbudowanym z kontenerów, podróżni znajdą kasy biletowe, biletomaty, hol połączony z poczekalnią oraz ogólnodostępne toalety, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie zlokalizowano także bankomat, przechowalnię bagażu oraz placówkę Poczty Polskiej. Na dworcu tymczasowym zamontowano tablice, na których będą wyświetlane informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów oraz system zapowiedzi głosowych. Dworzec wyposażono również w wentylację i klimatyzację, a także zabezpieczenia związane z ochroną przeciwpożarową. Obiekt jest zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Uruchomienie dworca tymczasowego i wynikająca z niego zmiana organizacji ruchu podróżnych jest spowodowana rozszerzeniem frontu robót, które muszą objąć cały budynek główny gdańskiego dworca w celu sprawnego przeprowadzenia kolejnych etapów inwestycji. Obecnie na placu budowy prowadzone są prace rozbiórkowo-wyburzeniowe wewnątrz budynku, izolacyjne oraz zewnętrzne roboty sieciowe sanitarne i elektryczne.

Inwestycja o wielkich rozmachu



Przebudowa dworca Gdańsk Główny to największa inwestycja w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej koszt to prawie 100 milionów złotych brutto. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem budynek główny dworca oraz jego najbliższe otoczenie wraz z częścią tunelu podziemnego. Dworzec jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, w związku z czym duża część prac będzie miała charakter odtworzeniowy. Pracom renowacyjnym i konserwatorskim poddane zostaną elewacje, całkowicie zostaną wymienione pokrycia na istniejących dachach – odtworzone zostaną geometryczne wzory z kolorowych dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie, wymieniona zostanie stolarka okienna wzorowana na historycznej.

Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Zainstalowane zostanie oświetlenie wzorowane na historycznym. Co więcej, historyczne witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zrekonstruowane na podstawie zachowanych zdjęć. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu -1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, wykonana zostanie przeszklona kopuła doświetlająca.

W budynku dworca i w jego otoczeniu zamontowany zostanie system dynamicznej informacji podróżnych oraz głosowej, za pośrednictwem którego podróżni będą informowani o rozkładzie jazdy pociągów. Na dworcu znajdą się także biletomaty oraz automaty z napojami i przekąskami.

Powstanie też nowa część tunelu podziemnego, która połączy budynek dworca z istniejącymi przejściami na perony oraz do przystanków tramwajowych.