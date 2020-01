Trwa przebudowa dworca w Szklarskiej Porębie Górnej w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Już 24 stycznia zostanie uruchomiony dworzec tymczasowy.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy dworca w Szklarskiej Porębie Górnej już w najbliższy piątek, obsługa podróżnych zostanie przeniesiona do budynku dworca tymczasowego. Dworzec kontenerowy został ustawiony w pobliżu historycznego obiektu. Podróżni znajdą w nim kasę biletową, poczekalnię i toalety ogólnodostępne. Będzie on czynny w godzinach prac kasy biletowej, czyli od godziny 8 do 19:30. Wraz z uruchomieniem dworca tymczasowego zmieni się organizacja dojść do peronów co zostało odpowiednio oznakowane.

Prace związane z przebudową dworca w Szklarskiej Porębie Górnej przebiegają zgodnie z planem. Do tej pory wykonano już roboty rozbiórkowe i demontaże, w tym m.in. skucie tynków oraz posadzek, rozbiórkę ścianek i przemurowania. Trwają prace przy fundamentach dworca polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i iniekcji, a także montażu instalacji podposadzkowych. Rozpoczyna się układanie tras wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz rozprowadzanie instalacji sanitarnych.

Przebudowa dworca w Szklarskiej Porębie Górnej rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Wartość inwestycji to 17,5 mln złotych. Jest ona dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin udostępnienia dworca podróżnym to pierwsza połowa 2021 roku.

Budynek dworca w Szklarskiej Porębie jest wpisany do ewidencji zabytków i jest w obszarze chronionym. Był on budowany w dwóch etapach. W 1902 roku powstała poczekalnia wraz z barem, następnie w 1919 roku budynek został przebudowany zyskując dzisiejszy kształt.