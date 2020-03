Trwa termomodernizacja przedszkola w Szczecinie

Jak podaje portal www.szczecin.eu w przedszkolu nr 9 trwają prace termomodernizacyjne. Część z nich to między innymi wymiana instalacji ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, a także docieplenie ścian.

REKLAMA

W budynku przedszkola w ubiegłym roku został już przeprowadzony remont dachu oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Obecnie w obiekcie przeprowadzane są natomiast roboty związane z pełną termomodernizacją budynku. Obejmują one całkowitą wymianę instalacji ogrzewania, zimnej i ciepłej wody. Woda w budynku będzie mogła być ogrzewana energią pozyskaną ze znajdujących się na dachu paneli fotowoltaicznych.

Inne z prac, które zostaną wykonane w ramach termomodernizacji to wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian w gruncie. W ramach robót dodatkowych remont przejdą także schody, wejścia do budynku i nawierzchnie. Zapewniony zostanie również dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, a także udrożniona zostanie kanalizacja deszczowa.