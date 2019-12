Tu trzeba być! Ważne tematy na 4 Design Days 2020!

Projektowanie to potężna siła, która oddziałuje na każdy aspekt naszego życia. To też ogromna odpowiedzialność. Jaka powinna być architektura w erze gospodarki zrównoważonego rozwoju? Czy design pomoże wydostać się z pułapki konsumpcjonizmu? O tym będziemy rozmawiać ze znakomitymi architektami, projektantami, przedstawicielami świata biznesu, ekspertami, władzami samorządowymi oraz ze wszystkimi, którzy te hasła wcielają w życie. V edycja 4 Design Days odbędzie się w dniach 6-9 lutego 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. To największe w tej części Europy święto architektury, designu i nieruchomości.

REKLAMA

V edycja 4 Design Days to nowe, aktualne tematy, jeszcze większy rozmach, liczba prelegentów, uczestników i wystawców, konkursy dla młodych projektantów i architektów, ciekawe atrakcje dla zwiedzających oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

Między innymi o tym będziemy rozmawiać w trakcie sesji dyskusyjnych z udziałem znakomitych architektów, projektantów, inwestorów, deweloperów, producentów, władz samorządowych:

#architecturechallenge

Ile żyje budynek? Architektura w erze gospodarki zrównoważonego rozwoju

Koniec ery niefunkcjonalnych pomników. 200, nie 20 - ile lat żyją współczesne budynki? Dlaczego warto przedłużyć ich cykl trwania? Ewolucja zamiast egzystencji - jak projektować, by obiekty nadążały za zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi, dostosowując się do nowych funkcji? Architekt, inwestor, wykonawca - ich rola w budowaniu zrównoważonej przyszłości.

Tu zamieszka zrównoważony rozwój

Jak budować zrównoważone dzielnice, jak odpowiedzialnie zagospodarowywać tereny w miastach. To warto naśladować - przykłady z Europy i świata.

Urbanistyka. Miasta chcą równowagi

Co zrobić, żeby przestrzeń publiczna była lepsza i kto powinien o tym decydować? Na ile dobra urbanistyka może mieć wpływ na jakość naszego otoczenia?

Sztuka w mieście

Miejskie farmy sztuki. Twórczość artystyczna coraz śmielej wkracza do miejskich przestrzeni oraz budynków publicznych. Edukuje, buduje poczucie estetyki, podnosi prestiż miejsca. Czy miasta powinny oddać ulice artystom? Czy biurowce, centra handlowe, hotele to dobre miejsce na eksponowanie sztuki?

Od projektu do rozbiórki – ile kosztuje życie budynku?

Nie odpad, lecz magazyn nowych materiałów – z czego budować w trosce o zrównoważoną przyszłość? Po jakie naturalne materiały sięgać? Czy technologia będzie ratunkiem i pomoże zrealizować marzenie o bezśmieciowym budownictwie?

#designchallenge

Projektowanie, które wyraża sprzeciw jednorazowości

Projektowanie to potężna siła, która oddziałuje na każdy aspekt naszego życia. To też ogromna odpowiedzialność. Czy design pomoże wydostać się z pułapki konsumpcjonizmu, w którą wpadliśmy? Czym jest zrównoważone projektowanie?

Kariera. Sukces dobrze zaprojektowany

Polscy studenci i młodzi projektanci wyróżnieni w międzynarodowych konkursach! Jak się wyróżnić, jak odnieść sukces?

Materiały. Zielony zwrot w strategiach producentów

Co oznacza dla projektantów, jakie wyzwania projektowe niesie? Gdzie szukać alternatyw dla plastiku? Na jakie surowce odnawialne lub pochodzące z recyklingu postawić, by zmniejszyć ślad węglowy?



ZOBACZ CAŁĄ AGENDĘ