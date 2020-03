Urządzenia w przestrzeni miejskiej podpowiadają rowerzystom jak jechać

Coraz łatwiej poruszać się po stołecznych drogach rowerowych. Nowe urządzenia podpowiadają rowerzystom jak jechać, aby trafić na zielone światło. To efekt współpracy warszawskich drogowców z Zarządu Dróg Miejskich z firmą Siemens Mobility.

Pierwszy prototypowy egzemplarz został zamontowany w zeszłym roku na ul. Okopowej przy skrzyżowaniu z ul. Anielewicza. Wcześniej odbyły się też jego testy w warunkach fabrycznych. Przed wdrożeniem systemu na szeroką skalę pracownicy Siemens Mobility oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich monitorowali urządzenie i kalibrowali je, w taki sposób by jak najlepiej służyło rowerzystom. Byliśmy również otwarci na uwagi ze strony warszawianek i warszawiaków. Na podstawie sugestii mieszkańców umieszczone na obudowie totemu komunikaty zostały dodatkowo przetłumaczone na język angielski.

Po pomyślnym zakończeniu testów przyszedł czas na wdrożenie projektu na szerszą skalę. Od dziś totemy działają przy skrzyżowaniach na drodze dla rowerów w ciągu ulic Towarowa-Okopowa (na odcinku od Grzybowskiej do ronda Zgrupowania AK „Radosław”).

Element większej całości

Urządzenia pojawią się wzdłuż sześciu popularnych tras rowerowych w stolicy. Oprócz ciągu Towarowa-Okopowa będą to jeszcze ulice: Świętokrzyska, Wybrzeże Gdańskie, Powsińska-Wiertnicza-Przyczółkowa, Czerniakowska oraz Dwernickiego-Szaserów. Przy 30 skrzyżowaniach z sygnalizacją staną łącznie 53 totemy.

– Ich instalacja to element rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Operatorem systemu do roku 2025 jest firma Siemens Mobility. W ramach projektu systematycznie modernizowane będą sygnalizacje świetlne wraz z osprzętem takim jak latarnie, maszty czy kamery detekcji. Wprowadzenie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu było dodatkowym kryterium w przetargu na rozwój ZSZR. Oznacza to, że Warszawa nie dopłaca dodatkowo do tej funkcjonalności – tłumaczy Tamas Dombi, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Jak to działa?

Zainstalowany w totemie radar mierzy prędkość rowerzysty i przesyła ją do sterownika sygnalizacji świetlnej. Sterownik analizuje te informacje i ustala, czy możliwy jest przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania. Następnie sterownik zwrotnie przesyła tę informację do totemu z instrukcją dla rowerzysty. Komunikat jest wyświetlany w formie jednego z czterech znaków w kształcie „warszawskiej syrenki”.

„Możesz zwolnić” – Na przejeździe rowerowym jest aktualnie nadawany sygnał czerwony. Utrzymując prędkość, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu. Jeśli zwolni, przejedzie płynnie na zielonym.

„Utrzymaj tempo” – Na przejeździe rowerowym jest nadawany aktualnie sygnał zielony. Utrzymując prędkość, rowerzysta przejedzie płynnie przez skrzyżowanie.

„Możesz przyspieszyć” – Na przejeździe rowerowym jest nadawany aktualnie sygnał zielony. Utrzymując prędkość, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu. Jeśli przyspieszy, przejedzie płynnie na zielonym.

„Nie przejedziesz” – Niezależnie od prędkości jazdy, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu.

– Znaki pokazują, jaki należy przyjąć styl jazdy, by w miarę możliwości płynnie przejechać na najbliższym skrzyżowaniu oraz oszczędnie gospodarować siłami. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Nasza technologia poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerzystów – mówi Dariusz Obcowski, dyrektor pionu ITS w Siemens Mobility.