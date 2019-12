VIVO! Lublin na fali zmian

Modernizacja tarasu widokowego, zmiana identyfikacji wizualnej oraz odświeżone strefy komfortu – z myślą o klientach i najemcach VIVO! Lublin się zmienia. Oddano też do użytku lublinian nową inwestycję – ruchome schody prowadzące z poziomu +1 na taras widokowy, znajdujący się na poziomie +2.

Od początku swego istnienia VIVO! Lublin skutecznie odpowiada na potrzeby mieszkańców Lublina i regularnie wdraża innowacyjne udogodnienia poszerzające wielofunkcyjność obiektu. W ostatnim czasie w centrum handlowym sfinalizowano szereg inwestycji zwiększających zakres wykorzystania ogólnodostępnego dachu. Rozbudowany został tu plac zabaw dla najmłodszych, odświeżono strefę komfortu, nową odsłonę zyskało również kino letnie, które wyposażono w siedziska typu bean bag (wygodne fotele workowe), wykładzinę ze sztucznej trawy oraz oryginalną roślinność. Co więcej, na dachu VIVO! pojawił się tzw. „outdoor fitness” z częścią dedykowaną fanom crossfitu. Natomiast w dniu 29 listopada zostały oddane do użytku ruchome schody łączące centrum z poziomu +1 z tarasem widokowym. Jest to ostatni z zapowiadanych wiosną projektów, kończący tym samym kolejny etap zmian w centrum handlowym.

Ponadto w 2019 roku w VIVO! Lublin zmieniony został system identyfikacji wizualnej - pojawiły się tu nowe oznaczenia, drogowskazy, tablice nawigacyjne, zmodernizowano także powierzchnie parkingów. Nowy system znaków ma na celu ułatwienie klientom poruszania się po centrum handlowym, jest też elementem odświeżenia wizerunku po etapach przebudowy strefy restauracyjnej i strefy co-working. Usprawnione zostały również pasaże handlowe, na których przygotowano strefy komfortu wyposażone w wygodne sofy ze stolikami oraz gniazdka elektryczne, dzięki którym można podładować urządzenia elektroniczne. Całość dopełnia oryginalna roślinność oraz komfortowe wykładziny.

- Oferujemy konsumentom coś więcej niż zakupy. Mając na uwadze ich zmieniające się potrzeby nieprzerwanie rozbudowujemy funkcję rozrywkowo-rekreacyjną centrum handlowego, umacniając tym samym swoją pozycję. Dzięki podjętym działaniom staliśmy się interesującym miejscem spotkań i różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Maksymalne wykorzystanie potencjału dachu, który wyróżnia nasz obiekt na rynku lokalnym, daje nam także dodatkową przewagę konkurencyjną. Stąd szereg inwestycji, zwiększających popularność miejsca i zachęcających lublinian do odwiedzenia tego unikalnego na regionalnej mapie punktu. Spójne przedsięwzięcia zaowocowały wzrostem footfallu, co utwierdza nas w przekonaniu, że realizowana strategia sprawdza się – mówi Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz.