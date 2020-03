W centrum Poznania pojawi się więcej zieleni i miejsc do wypoczynku

W ścisłym centrum Poznania przybędzie zieleni i miejsc do wypoczynku. W pasach drogowych ulic Wielkiej i Paderewskiego stanęły już donice, w których sadzone są rośliny. Na początku kwietnia dodatkowa zieleń cieszyć będzie oko poznaniaków i turystów na ul. Św. Marcin. W bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku pojawią się także nowe ławki.

- Przywracamy roślinność także na terenie ścisłego centrum miasta. Przykładem takich działań jest ul. Taczaka, gdzie w najbliższych dniach zostaną posadzone drzewa, po kilkudziesięciu latach nieobecności. Zieleni przybywa także przy okazji innych, ważnych inwestycji - przebudowy ul. św. Marcin czy placu Kolegiackiego. Są jednak miejsca, gdzie z różnych powodów sadzenie nowych drzew w ziemi jest niemożliwe, ponieważ wymaga to wielomilionowej przebudowy. Przykładem są ulice Paderewskiego czy Wielka. Na takich przestrzeniach staramy się stawiać drzewa w donicach. Wpływa to nie tylko na estetykę, ale też poprawę jakości powietrza i samopoczucie mieszkańców. W tym roku, dzięki wsparciu pana radnego Marka Sternalskiego udało się wygospodarować dodatkowe środki, które pozwoliły nam ustawić drzewa w donicach w ciągu prowadzącym do Starego Rynku, czyli kierunku ważnym dla mieszkańców i turystów - tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Dwie ulice w sąsiedztwie Starego Rynku - Wielką i Paderewskiego - ozdobi łącznie 25 donic, które obsadzone zostaną kwitnącymi drzewami - wiśniami piłkowanymi odmiany Kanzan oraz świdośliwami Lamarckimi. Pod drzewami zasadzone będą trawy ozdobne i kwitnące byliny. Przy obu ulicach stanie także 18 ławek z drewna i stali nierdzewnej. Swój wygląd zmieni ul. Paderewskiego - odcinek od al. Marcinkowskiego do ul. Sierocej oraz ul. Wielka - fragment od ul. Klasztornej do ul. Garbary. Ustawienie donic nie spowoduje zmniejszenia liczby legalnych miejsc parkingowych.

W kwietniu dodatkowa zieleń cieszyć będzie oko mieszkańców i turystów także na ul. Św. Marcin. 11 donic z drzewami i krzewami (świdośliwami Lamarckimi i jałowcami płożącymi) pojawi się po południowej stronie ulicy (po stronie kamienic, naprzeciwko Alf). Dodatkowe elementy infrastruktury nie tylko pozwolą zwiększyć ilość zieleni, ale też uniemożliwią nielegalne parkowanie.

- Zieleń w mieście tworzy wyjątkowy klimat i jest najpiękniejszym, obok architektury, elementem wzbogacającym daną przestrzeń. Roślinność w śródmieściu jest bardzo pożądana, bo jest jej stosunkowo niewiele. Szczególnie brakowało jej na staromiejskich uliczkach. Dlatego drzewa pojawią się w ciągu ulic Paderewskiego i Wielkiej, a za miesiąc także na zrewitalizowanym odcinku ul. Św. Marcin - mówi Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Przetarg na realizację prac wygrał Zakład Kształtowania Zieleni "Gardens" Grzegorz Sobolewski. W ramach zamówienia firmie zlecono również pielęgnację gwarancyjną w okresie 24 miesięcy na ul. Wielkiej i Padarewskiego, natomiast na św. Marcinie aż do końca marca 2029 r.

Ulica Wielka, Paderewskiego i Św. Marcin to nie jedyne działania zwiększające ilość zieleni w ścisłym centrum miasta. W najbliższych dniach zostaną posadzone drzewa na świeżo zmodernizowanej ulicy Taczaka (wrócą w to miejsce po wielu latach). Kolejne drzewa w donicach pojawią się na ulicy Garbary wraz z wdrożeniem buspasa - podaje oficjalny portal miejski Poznania.