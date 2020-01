W Legionowie powstało najnowocześniejsze otwarte lodowisko na Mazowszu

Warszawska firma Moris Polska oddała do użytku otwarte lodowisko w Legionowie. To najnowocześniejszy tego typu obiekt na Mazowszu.







Warszawska firma Moris Polska reprezentująca sektor generalnego wykonawstwa oddała do użytku otwarte lodowisko w Legionowie. Dzięki znakomitej współpracy z inwestorem, jak również dzięki pewnym korektom finansowym w stosunku do oryginalnego kontraktu można dziś stwierdzić, iż jest to najnowocześniejsze otwarte lodowisko Mazowsza.

– Mamy olbrzymią satysfakcję, że rynek nie tylko dostrzega naszą specjalizację, czyli olbrzymią aktywność w sektorze budownictwa sportowego, ale także, że realizujemy przy tej okazji projekty nietuzinkowe. Projekty, które po zrealizowaniu lokują się jako wybitne w sensie funkcjonalnym i społecznym; projekty, które lokalnym społecznościom wnoszą bardzo wiele do aktywnego, prozdrowotnego trybu życia, a na dodatek są na światowym poziomie. Właśnie czymś takim jest nasza realizacja w Legionowie – stwierdził prezes Moris Polska, Maurycy Bryła.

W ramach kontraktu z KZB Legionowo na dotychczasowym otwartym lodowisku miejskim miało powstać zadaszenie obiektu, ale także m.in. płyta żelbetowa z instalacją chłodniczą, oświetlenie, ławki, tablice informacyjne, kosze na odpady, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, sanitariaty, szatnia, pomieszczenie socjalne, kasa, wypożyczalnia sprzętu, chodziki do nauki jazdy na łyżwach, nagłośnienie, garaż dla rolby, niezbędne wyposażenie, magazyny, chodniki, elementy małej architektury, miejsca parkingowe (w tym dla niepełnosprawnych), nasadzenia i wiele innych. Miała też być dostarczona sama rolba (maszyna wyrównująca lód). Warunki kontraktu miały wnieść do Legionowa obiekt praktycznie rzecz biorąc zupełnie nowy.

Inwestycję zrealizowano na działce o powierzchni 4 tys. mkw. Powierzchnia zabudowy wyniosła 1453 mkw., zaś kubatura 14,2 tys. metrów sześciennych. Pod względem architektonicznym inwestycja wpisuje się w stylistykę istniejącej w mieście Hali Sportowo-Widowiskowej „Arena Legionowo”. Obiekt zrealizowany przez Moris Polska jest kontynuacją i uzupełnieniem funkcji istniejącego kompleksu sportowego zlokalizowanego na tej samej działce. Cały obiekt jest zaprojektowany tak, aby w żadnym miejscu nie występowały jakiekolwiek bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest całoroczny – w miesiącach ciepłych będą tam funkcjonowały boiska do dyscyplin zespołowych.