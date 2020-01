W tym tygodniu wiadukt w Gdańsku świeci na różowo

Wiadukt przy ul. Kościuszki na wysokości Galerii Bałtyckiej w tym tygodniu będzie mienił się na różowo. Wszystko to, aby zwrócić uwagę na ideę Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Różowa iluminacja odpalona została 20 stycznia wraz z oświetleniem miejskim. Włączana będzie codziennie po zmroku, aż do niedzieli. Wiadukt zostanie podświetlony we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Gdańsk.

Iluminacja ma zwrócić uwagę mieszkańców Gdańska na problem raka szyjki macicy. Edukacja, regularne badania pozwalają na wczesne wykrycie choroby, co zwiększa szansę na jej wyleczenie. W ramach gestu solidarności od kilku lat w tym samym czasie odbywa się w Gdańsku akcja Pink Lips Project. Jej organizatorzy zachęcają kobiety do pomalowania ust na różowo. Przekonują, że to nie tylko symbol, ale i wyraz szacunku i podziwu wobec kobiet, które podjęły walkę z nowotworem. To również oznaka świadomości w zakresie profilaktyki. W Pink Lips zaangażowani są studenci medycyny, którzy będą prowadzić akcję edukacyjną skierowaną do mieszkańców Gdańska.

Działania Pink Lips mają również na celu zwrócić uwagę na wysoką liczbę zachorowań wśród kobiet w Polsce. Zaledwie 20% Polek decyduje się na darmową cytologię, a umieralność z powodu raka szyjki macicy jest o 70% wyższa niż przeciętna w krajach Unii Europejskiej.