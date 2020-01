W Wielkopolsce rusza inwestycja warta 60 mln zł

Przy ulicy Leśnej w Wągrowcu powstaną zaplecze techniczne obsługi pojazdów szynowych oraz hala postojowa wraz z całą infrastrukturą, pomieszczenia socjalne dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sala szkoleniowa. Wartość umowy podpisanej pomiędzy Alstal Grupa Budowlana i Kolejami Wielkopolskimi to 60 mln zł.

Umowa zakłada realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich, dotyczy wykonania robót budowlanych zaplecza technicznego do obsługi pojazdów szynowych. W jego skład wchodzi, przede wszystkim, budowa dwóch, w pełni wyposażonych hal. Hala Główna o powierzchni zabudowy równej 2 783,00 m2 będzie miejscem przeznaczonym do przeglądów, napraw, mycia zewnętrznego oraz sprzątania wnętrz pojazdów. W Hali Postojowej o powierzchni zabudowy 1 971,61m2 odstawiane będą pojazdy w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Hala będzie czterotorowa i mieścić będzie po dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne o długości do 45 m.

Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej na 50 osób.

- Intensywnie pracowaliśmy nad tym kontraktem od czterech miesięcy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do inwestycji w Wągrowcu i gotowi do budowy. Już w piątek wchodzimy na plac i zaczynamy projekt – powiedział dyrektor ds. produkcji Alstal Grupy Budowlanej, Marcin Klimkowski.

Drugie z zadań zawartych w umowie zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowy rozjazdów i torów dojazdowych do zaplecza technicznego wraz z przebudową przejazdu kolejowego

Budowa nowoczesnego zaplecza technicznego dla Kolei Wielkopolskich w Wągrowcu ma potrwać dwa lata. Koszt tej inwestycji to ok. 60 mln. złotych.