Warszawiacy wybierają nowe recyklomaty

Do 19 grudnia mieszkańcy Warszawy mogą wybierać jak będą wyglądać recyklomaty, które staną na ulicach miasta na początku 2020 roku - informuje portal miejski um.warszawa.pl.

Do 19 grudnia trwa głosowanie, w którym mieszkańcy stolicy mogą wybierać wygląd nowych recyklomatów. Na stronie um.warszawa.pl/nowerecyklomaty do wyboru mieszkańców są prezentowane cztery warianty grafik, jakie mają zdobić nowe recyklomaty, które wzbogacą krajobraz miasta na początku przyszłego roku. Do wyboru są recyklomaty w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim, a także z nadwiślańską panoramą.

Recyklomaty pojawią się w Warszawie po krótkiej nieobecności - w ramach akcji, która latem cieszyła się dużą popularnością mieszkańców. Warszawiacy mogli wymieniać w recyklomatach puszki oraz szklane i plastikowe butelki na tzw. "ECO-punkty", które z kolei mogli wymienić na zniżkę na kawę, bilet do kina czy teatru. W nowym sezonie akcji przewidziana jest szersza oferta nagród za eko postawy.