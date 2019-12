We Wrocławiu stanie nowy aparthotel. W grudniu rusza budowa

Już w grudniu startuje pierwsza inwestycja By Made we Wrocławiu. Przy ul. Legnickiej powstanie kameralny aparthotel, który zaprojektowali architekci z pracowni AP Szczepaniak.

Holding By Made dostał pozwolenie na budowę. Prace przy aparthotelu Legnicka 60C rozpoczną się na początku grudnia, a powinny zakończyć się w czwartym kwartale 2021 roku. Doświadczeni w realizacji inwestycji z mikroapartamentami przedstawiciele firmy podkreślają, że Legnicka 60C będzie wyjątkowym aparthotelem.

Inwestycję wyróżnia jej kameralność. Legnicka 60C to tylko 129 mikroapartamentów o powierzchni od 12,5 do 30,3 mkw. W strukturze dominują lokale ok. 18-metrowe. - Postawiliśmy na multifunkcjonalne rozwiązania, które gwarantują wygodę mieszkania. Obalamy mit, że nie da się żyć w kilkunastometrowych przestrzeniach. Da się, i to wygodnie, komfortowo – zapewnia architekt Artur Szczepaniak z pracowni AP Szczepaniak, która jest autorem projektu. Mikroapartamenty stały się specjalnością tej pracowni, mającej duże doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach.

Kolejnym wyróżnikiem aparthotelu jest infrastruktura dodatkowa. Na parterze budynku przewidziano kawiarnię z ogródkiem oraz recepcję i lobby ze strefą do coworkingu. Na dachu zaprojektowano taras ze strefą relaksu i widokiem na panoramę miasta. Przed budynkiem znajdą się miejsca postojowe oraz stojaki na rowery.

By Made jest nie tylko deweloperem, ale i operatorem. To oznacza, że za zarządzanie obiektem, gwarancję najmu i wypłatę zysku będzie odpowiedzialna jedna ze spółek holdingu, z doświadczeniem w zarządzaniu 4‑gwiazdkowym hotelem. – Nabywca kupuje mikroapartament i niczym więcej nie musi się przejmować. Operator ponosi koszty remontów bieżących, czynszu, opłat eksploatacyjnych, dba o obłożenie oraz obsługę hotelu i wypłaca zysk co miesiąc – zapewnia Kostiantyn Fedyna, jeden z inwestorów holdingu. Spółka gwarantuje przyszłym właścicielom lokali roczną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 7%. Inwestorzy zapłacą za lokale w transzach, według harmonogramu zgodnego z postępem prac na budowie, co zabezpiecza ryzyko inwestycyjne.