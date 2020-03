Wertykalna Oaza: FAAB mają pomysł na miejski budynek przyszłości

Wertykalna Oaza to prototyp budynku przyszłości, przewidzianego do lokalizacji w miejscach o dużej gęstości zaludnienia, np. takich jak megamiasta. Koncepcja nie tylko wygląda futurystycznie, ale jej autorzy – architekci z polskiej pracowni FAAB – obiecują również funkcjonalność na miarę budynku przyszłości. Na czym miałaby ona polegać?

Prototypowy budynek został zaplanowany jako obiekt mixed use do lokalizacji w miejscach o dużej gęstości zaludnienia. Planowo w budynku miałyby się znaleźć lokale mieszkalne, biura, przestrzeń handlowa, a także hotel. Charakterystyczną cechą koncepcyjnego obiektu jest system tzw. "Zielonej Skóry" - pionowy ogród zaprojektowany w specjalnych niszach fasady budynku, bazujący na prototypowych, wielofunkcyjnych panelach VOS WCC. Stanowiące ją rośliny (za każdym razem dobierane indywidualnie do danego budynku i lokalizacji) mogłyby przetrwać cały rok.

"Zielona Skóra" będzie nie tylko pięknie wyglądać, ale przed wszystkim ma w znaczący sposób redukować ma zapotrzebowanie budynku na chłód i ciepło (wg. przytaczanych przez autorów projektu wyliczeń - nawet do 66% w rejonie Zatoki Perskiej na chłód i do 30% na ciepło w lokalizacji takiej jak Szwecja). Będzie również w naturalny sposób nawilżać powietrze i czyścić je z niekorzystnych dla zdrowia cząstek PM, NOx i CO2. Ma także pochłaniać miejskie hałasy i stanowić element systemu retencyjnego wody deszczowej. Architekci zakładają, że w niektórych lokalizacjach system ten może pozwolić na redukcję lub całkowite wyeliminowanie konieczności przyłączenia obiektu do lokalnego systemu kanalizacji deszczowej.

Specjalnie wyselekcjonowane rośliny i mikroorganizmy wspomagane miałyby być przez innowacyjne systemy budynku oraz strategie zamkniętego obiegu. "Zieloną skórę" będzie można obsługiwać za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, która pozwoli monitorować stan roślin w czasie rzeczywistym. System wspomoże na bieżąco ucząca się i dostosowująca się do panujących warunków sztuczna inteligencja.