Wizja życia w mieście według Henning Larsen Architects

Dziedzictwo architektoniczne Belle Epoque połączone ze współczesną stylistyką, funkcje mieszkalne połączone z komercyjnymi, a wszystko w samym sercu Brukseli, nieopodal placu, który niegdyś stanowił centrum życia mieszkańców. Architekci z pracowni Henning Larsen Architects chcą przywrócić tej lokalizacji jej dawny charakter, podejmując się transformacji miejskiej na miarę XXI wieku.

Projekt budynku położonego tuż przy tętniącym życiem brukselskim Place de Brouckère czerpie zarówno z tradycyjnego, jak i współczesnego dziedzictwa, będąc pełną życia przestrzenią mixed-use na miarę miasta XXI wieku.

Projekt jest wynikiem współpracy sławnej pracowni Henning Larsen oraz brukselskiego biura a2rc i przedstawia wizję miejskiej transformacji, wraz z którą do centrum stolicy Belgii zawita 48 tys. mkw. powierzchni komercyjnej, mieszkaniowej, hotelowej oraz terenów zielonych. Według założeń projektowych, ma on poszerzyć potencjał historycznego miejsca poprzez wprowadzenie nowych przestrzeni do życia i pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu szczególnego charakteru lokalizacji.

– Miasta muszą być takimi miejscami, w których ludzie mogą się swobodnie i płynnie przemieszczać, odnajdując swoje własne sposobu na to, aby nawiązać więź z miastem je otaczającym – mówi Jacob Kurek, partner w Henning Larsen odpowiedzialny za projekt Brouck'R. W myśl tej zasady, Brouck'R przemieni przestrzeń miejską zdominowaną do tej pory przez biura wielkich korporacji, wprowadzając syntezę przestrzeni do życia i pracy w jednym, centralnym budynku, otwierającym się na ogromny Place de Brouckère, łącząc jednocześnie dziedzictwo architektoniczne Belle Epoque ze współczesną stylistką.

Sam plac był niegdyś tętniącym życiem, często uczęszczanym przez spacerowiczów miejscem, które jednak z biegiem czasu utraciło popularność wraz z pojawieniem się w centrum projektów o wielkiej skali, zwiększeniu ruchu samochodowego i po przeprowadzkach mieszkańców na obrzeża miasta. Teraz ta funkcja ma zostać przywrócona miejscu poprzez właśnie projekt Bruck'R, w którego skład wejdą apartamenty i mieszkania studenckie - w sumie 311 nowych lokali mieszkalnych.

W centrum inwestycji znajdzie się natomiast zielony dziedziniec, mający służyć jako oaza dla mieszkańców, nie tylko z ogrodem, ale również zielonymi ścianami. Jedną czwartą inwestycji będą natomiast stanowić lokale komercyjne i handlowe. Architektonicznie projekt będą także wyróżniać niezwykłe fasady - ta znajdująca się na przeciwko Placu de Brouckère zachowa charakter architektury Belle Epoque, pozostałe trzy fasady będą nowoczesne, wizualnie przełamane w modułowe sekcje zmieniające się co 18, 20 metrów, dopasowując się tym samym do tempa ruchu pieszego.