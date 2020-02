Wraz ze świadomością, rosną oczekiwania. Czego chcą mieszkańcy współczesnych miast?

Atrakcyjne miasto, to miasto, które dostrzega potrzeby mieszańców i reaguje na ich oczekiwania, zapewniając tym samym optymalne warunki do życia. Swoistym krwiobiegiem miasta jest z kolei przestrzeń publiczna. Żeby ten krwiobieg działał sprawnie i efektywnie, przy jego projektowaniu trzeba uwzględnić przede wszystkim czynnik ludzki. Zadanie jest o tyle utrudnione, że miasta coraz bardziej się uszczelniają, podczas gdy mieszkańcy coraz bardziej potrzebują - co zresztą akcentują - miejsc czy obszarów atrakcyjnych rekreacyjnie.

REKLAMA

O ile jeszcze niedawno mieszkańców cieszył nowy chodnik, tak dziś jest dla nich oczywistością, że ten chodnik „ma być”. Tego po prostu oczekują od włodarzy swoich miast. Wraz ze świadomością, rosną oczekiwania. Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, używa jeszcze mocniejszego określenia.

- Dziś to już nie są oczekiwania, ale raczej roszczenia - ale w pozytywnym znaczeniu, bo połączone z pełną świadomością tego, do czego mieszkańcy mają prawo i na co mogą liczyć. Na przestrzeni tych 30 lat funkcjonowania samorządu, mentalność mieszkańców mocno się zmieniła i dziś inaczej podchodzą do wielu spaw - również do kwestii rekreacji. Myślę, że w dużej mierze rolę odgrywa tu czas. W latach 90. ubiegłego wieku, aby odpocząć, rodziny wyjeżdżały nad jakiś zalew. Robiły to, bo ten czas miały. Dzisiaj tego czasu nie ma i dzisiaj samorządowcy - burmistrz, prezydent - muszą zupełnie inaczej myśleć i planować przestrzeń w mieście - mówi Rafał Piech.

Żeby przyciągnąć młodą rodzinę z dziećmi, włodarz musi się naprawdę nagimnastykować i przygotować taką ofertę rekreacyjną, by zdecydowali się zamieszkać - przykładowo - w Siemianowicach, a nie w innym mieście. Aby tak się stało, miasto musi mieć strefy rekreacji, ale to muszą być strefy kompleksowe, czyli połączenie rekreacji dla 3 grup społecznych, czyli dla dzieci, grupy osób w średnim wieku oraz dla seniorów. Jeżeli mamy miejsca, które łączą potrzeby tych grup, to można powiedzieć, że mamy sukces - mówi prezydent Siemianowic.

Przeczytaj więcej: To już nie oczekiwania, a roszczenia. Tego chcą mieszkańcy współczesnych miast