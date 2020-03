Wyjątkowe instalacje w centrum Gdyni

W najbliższy weekend na ulicach Śródmieścia staną wyjątkowe instalacje. Utworzą one trasę, która skłoni do spaceru po Gdyni artystycznym śladem i z kobiecą wizją. Wszystko w ramach wystawy G8 „Widmo” przygotowanej przez stowarzyszenie Halo Kultura. Będzie się ona składać z siedmiu punktów na mapie miasta, gdzie pojawią się prace artystów. Autorki to siedem kobiet, których inspiracją do tworzenia było miasto i jego historia. Wystawa potrwa do 20 marca.

G8 "Widmo" to pierwsza kobieca wystawa sztuki współczesnej site specific w Gdyni. Będą ją tworzyć instalacje oraz obiekty umieszczone w przestrzeni miejskiej. Aby ją obejrzeć, zainteresowani udadzą się w podróż po gdyńskim Śródmieściu. Trasa będzie prowadzić od Dworca PKP Gdynia Główna do końca mola Południowego i Akwarium Gdyńskiego. Wernisaż odbędzie się 7 marca o godz. 18.00.



Wystawa opowiada o kobietach, dlatego też w całości przygotują ją kobiety. Na trasie artystycznego spaceru będzie można zobaczyć prace siedmiu artystek: Kasi Michałkiewicz-Hansen, Anny Borowskiej, Kasi Stefanii Józefowicz, Aleksandry Majzel, Agnieszki Jevki Jewasińskiej, Very King oraz Zuzanny Seweryny Dolegi. Natomiast kuratorką wystawy jest Diana Lenart.



- Wychodzimy z hali, żeby opowiedzieć historię o roli kobiet w Gdyni. Chcemy oddać im hołd. Zauważyłyśmy podczas spacerów i wizji lokalnych, że w mieście nie ma pomników kobiet i tak samo ulice noszą nazwiska mężczyzn. Poprzez wystawę chcemy rozpocząć dialog na ten temat - mówi Diana Lenart, kuratorka wystawy i prezes Stowarzyszenia Halo Kultura.



- Mieszkańcy Gdyni są na tyle otwarci, że na pewno z wielką przyjemnością przyjdą na wystawę i pójdą trasą, którą wytyczymy. Myślę, że każdy znajdzie, podczas tego spaceru, kawałek swojej historii w naszych opowieściach. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Gdyni i nie tylko. Nasze miasto to okno na świat i dzięki temu wyruszyłam w podróż. Po 10 latach wracam i to, co chciałabym zaprezentować jest opowieścią o moich przygodach podczas tej dekady zdobywania doświadczenia zawodowego i artystycznego. Moja praca nawiązuje do historii emigracji z Gdyni i Antwerpii, gdzie studiowałam, do Ameryki - mówi Aleksandra Majzel, artystka, autorka jednej z instalacji.

Inspiracją dla powstania prac było również miasto i jego historia. Tło wystawy stanowi morze. A całość, w wymiarze symbolicznym, jest zbiorem talizmanów, które mają chronić marynarzy przed tragicznym losem i sprawić, że powrócą do macierzystego portu: latarnia morska, sieć, kapliczka, flaga czy list w szkle. To wszystko ma skłonić do refleksji nad tym, co było.



– Tytuł wystawy to „Widmo”, a to dlatego, że przyglądamy się naszej przeszłości. Chcemy poznać przeszłość tej ziemi, istotę tutejszej kultury. Te instalacje, to talizmany, które mają przyciągnąć tych, co na morzu, żeby wrócili. Traktujemy to w bardzo mitologiczny sposób – tłumaczy Lenart.

Częścią wystawy będzie również rzeźba, która już dawno wpisała się w gdyński krajobraz. To dzieło Ireny Loroch. Przedstawia skuloną postać kobiecą, częściowo ukrytą w zieleni w pobliżu dawnego centrum Gemini.



– Chcemy wynieść ją na piedestał i przypomnieć postać artystki, która ją stworzyła. Dlatego umieścimy ją na trasie wystawy i będzie jedną z jej części – mówi Lenart.



Instalacje stworzone przez artystki będą ekologiczne. Wszystko w myśl idei Less Waste, którą od 2020 roku kieruje się Halo Kultura. Większość materiałów wykorzystanych do tworzenia prac pochodzi z recyklingu. Tym samym instalacje „Widma” nie będą trwałe - zniszczy je przypływ, wiatr i czas.