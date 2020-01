Z historią w tle: inwestycje w Gdańsku inspirowane lokalnym kontekstem

Historia Gdańska stanowi jeden z największych magnesów miasta. Wiele nowych inwestycji, nie tylko tych położonych w historycznych lokalizacjach, ale również całkowicie nowoczesnych budynków, nawiązuje poprzez swoją bryłę czy aranżację wnętrz do historii i tradycji stolicy Pomorza.

Planowanie nowych inwestycji w historycznych przestrzeniach wielkich aglomeracji musi uwzględniać pewien zastany i społecznie zaakceptowany kontekst architektoniczny. Zadaniem projektantów jest więc ocena już istniejącej tkanki miejskiej, co pozwala na podjęcie decyzji mogącej mieć dwojaki charakter - harmonijnego wpisania się w już istniejącą przestrzeń bądź stworzenie obiektu wyraźnie kontrastującego z najbliższym otoczeniem.

Jednym z najbardziej reprezentatywnych przykładów aktualnie realizowanych inwestycji jest budynek dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej. Za remont pochodzącego z 1878 r. obiektu odpowiedzialna jest spółka Stocznia Cesarska Development, przygotowująca rewitalizację 16 ha na terenie Młodego Miasta w Gdańsku. Celem inwestycji jest adaptacja obiektu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych. W historycznym, odrestaurowanym gmachu budynku położonego w samym sercu Młodego Miasta, powstaną więc nowoczesne biura, których wnętrza wykazywać będą wyraźne przywiązanie do wspaniałej historii tego miejsca.

– Budynek dyrekcji to świadek historii, a praca przy nim wymagała od zespołu projektowego dużej wrażliwości i szacunku, a jednocześnie kreatywnego podejścia do nowej roli, jaką budynek ma pełnić – mówi Jakub Bladowski, prezes zarządu Roark Studio – pracowni odpowiedzialnej za projekt wnętrz obiektu. – Naszym wspólnym celem jest stworzenie z budynku Dyrekcji wizytówki Stoczni Cesarskiej. Jestem przekonany, że będzie to pierwsza iskra w rewitalizacji tego historycznego miejsca – dodaje.

Projekt zakłada zachowanie głównych elementów wnętrz budynku – klatki schodowej, architektonicznych detali, kolumn, ozdobnych drewnianych stropów i kasetonów oraz różnego rodzaju artefaktów z czasów życia stoczni, jak np. tablicy, na której stoczniowcy podbijali swoje karty pracy. Wszystkie te elementy wyposażenia zostały nie tylko zrewitalizowane, ale też wyraźnie wyeksponowane w nowoczesnych biurowych wnętrzach, co nadaje im unikalnego charakteru.

Kolejną flagową inwestycją wyrażającą nowoczesne spojrzenie na historię jest Deo Plaza, położona w samym sercu Wyspy Spichrzów – jednego z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie Gdańska. Tak prestiżowa lokalizacja wymagała od projektantów szczególnie przemyślanej koncepcji, zwłaszcza w zakresie wystroju wnętrz. Nic więc dziwnego, że tworząc nową ikonę miasta, położoną w jego dawnym centrum gospodarczym, główny nacisk postawiono na bałtycki bursztyn, który nie tylko sławił przez stulecia imię Gdańska, ale także stanowił istotną część miejskiego handlu. Złoto Bałtyku widoczne jest już od samego wejścia do budynku. Zdobi m.in. recepcję, żyrandole czy filary.