Z mixed-use jak z gotowaniem. Aby uzyskać efekt, trzeba znać proporcje

Przyszłością rynku nieruchomości są projekty mixed-use. Aby powstawało ich więcej, potrzeba dialogu, edukacji, konsekwentnej polityki miejskiej, dobrej urbanistyki i... tzw. niewidzialnej ręki rynku - uważają paneliści sesji " #architecturechallenge. Mixed-use", która odbyła się podczas 4 Design Days 2020.





Inwestycje łączące wiele funkcji robią furorę. Ale czym są dla architektów?

- Projekty mixed-use realizowano już w... starożytnym Rzymie. Już wtedy lokalizowano różne funkcje wokół przestrzeni publicznych. Od tego momentu mamy do czynienia z chęcią zróżnicowania funkcjonalnie obiektów położonych koło siebie - zauważa Marcin Grzelewski, architekt, współwłaściciel, partner, APA Wojciechowski.

Powrót do normalności

Czy zatem nie nadużywamy dziś hasła "mixed-use"? - Tak, bo szukamy definicji dla czegoś, co jest powrotem do normalności. Wystarczy spojrzeć na agorę w starożytnej Grecji czy na nasze dawne, naprawdę dobre, planowanie miast. Plan przedwojennej Warszawy nie określał funkcji, ale morfologię zabudowy. Mówił, gdzie można budować gęsto, gdzie są główne pierzeje, a gdzie najrzadsza zabudowa. Później to potrzeby miasta decydowały, czy w tej gęstej zabudowie postawić hotel, a obok zbudować kamienice mieszkalne - tłumaczy Maciej Rempalski, architekt, Modern Studio.

Marek Gachowski, architekt, urbanista, ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze, pierwszy raz z mixed-use, a dokładniej "obiektami wieloużytkowymi", zetknął się na studiach w latach 70. ubiegłego wieku. Architekt podkreśla, że z tą koncepcją mamy do czynienia od zarania dziejów. Czym dla architekta i urbanisty jest mixed-use? - Dla mnie jest to chęć uzyskania w mieście efektu synergii - wskazuje Marek Gachowski.

- Mixed-use to przestrzeń, w której nie sposób się nudzić. To przestrzeń zróżnicowana, która zapewnia możliwość różnej aktywności życiowej, przestrzeni do interakcji międzyludzkich i jest węzłem globalnej sieci. To zarazem powrót do miasta tradycyjnego - uważa Piotr Żabicki, Associate, Kuryłowicz & Associates.

Z czym jeszcze architektom kojarzy się mixed-use? - Z mieszkaniem, wypoczynkiem, pracą, ruchem miejskim i dziedzictwem historycznym - dodaje Marcin Sadowski, architekt, partner, JEMS Architekci.

Wspólna sprawa

Jak zrobić dobry projekt typu mixed-use?

- Mixed-use można odnieść do... gotowania. Jeśli chcemy uzyskać właściwy efekt, musimy dodać składniki w odpowiednich proporcjach - zauważa Tomasz Bradecki, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Śląska, moderator dyskusji.

Jak tego dokonać? Zdaniem panelistów trzeba postawić na dialog. Tak właśnie zrobił Marcin Major,właściciel biura, Major Architekci, kiedy wygrał konkurs na ciekawy projekt zlokalizowany na terenie wzorcowego osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu.