Z myślą o najmłodszych. Nowy żłobek na krakowskim Osiedlu Wizjonerów

Mieszkaj w Mieście nie jest wyłącznie osiedlem, to funkcjonalna i powstająca w oparciu o przemyślany układ urbanistyczny dzielnica zorientowana na mieszkańców i ich potrzeby. Kolejno powstają tu także: kawiarnia, sklepy, myjnia samochodowa, lokale gastronomiczne, przedszkole, apteka, a w planach są także placówki bankowe, punkt medyczny, klub fitness oraz inne elementy miejskiej infrastruktury podnoszące komfort życia mieszkańców.

Żłobek to dziś „must have” każdego osiedla

Dla wielu rodzin żłobek dostępny na osiedlu to jeden z czynników decydujących o wyborze lokalizacji do życia. W dzisiejszych czasach, kiedy młode mamy z chęcią wracają do życia zawodowego, żłobki ponownie cieszą się rosnącą popularnością. Rodzice rozpaczliwie szukają więc żłobków położonych jak najbliżej miejsca zamieszkania – eliminuje to zbędne dojazdy i oszczędza czas marnowany w korkach. MWM wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich obecnych i przyszłych mieszkańców, dedykując kolejne przestrzenie najmłodszym.

Miejsce, w którym budują się relacje

W idei budowania zżytej społeczności MWM kluczowe miejsce zajmuje rodzina. Właśnie dlatego na terenie Osiedla Wizjonerów rodzice mogą korzystać z otwartego już wcześniej klubu osiedlowego K2O. Jest to wyjątkowe i pierwsze tego rodzaju miejsce w Krakowie, w którym można spędzić czas z rodziną podczas wspólnych gier, zabaw czy zajęć. Przestrzeń o powierzchni 320 m2 została zaprojektowana przez pracownię architektoniczną Medusa Group tak, by była multifunkcjonalna. Pokazy filmowe, debaty publiczne, strefa kibica, wydarzenia towarzyskie, miejsce do pracy poza domem, spotkania z ciekawymi osobowościami i ekspertami. Program K2O jest pojemny, a jego granice wyznacza jedynie pomysłowość mieszkańców osiedla, którzy chętnie inicjują różne wspólnotowe działania.

Inwestycję w przestrzeń zorientowaną na tworzenie lokalnej społeczności uzasadnia Szymon Domagała, Prezes Zarządu Henniger Investment S.A. tworzącej MWM: „Klub osiedlowy K2O to unikalna w skali kraju inicjatywa, która znakomicie wpisuje się w ideę osiedla przyjaznego rodzinie. Wraz z publicznym żłobkiem, który powstał w jednym z lokali na naszym osiedlu dzięki skutecznie prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa polityce prorodzinnej, i planowanym w kolejnym etapie Osiedla Wizjonerów przedszkolem, nasz klub sprawia, że Mieszkaj w Mieście to doskonałe miejsce dla wszystkich rodzin, szczególnie tych młodych”.

W K2O każdy rodzic znajdzie coś dla swojego dziecka – gry, książki, zabawki. Organizowane są również grupowe aktywności dla najmłodszych, takie jak warsztaty chemiczne, w których może wziąć udział każdy Młody Naukowiec, a także zajęcia plastyczne, muzyczne czy matematyczne pozwalające na rozwijanie swoich pasji i doskonalenie różnych umiejętności dosłownie obok domu.

Klub osiedlowy generacji 2.0, jakim śmiało można określić K2O, to także miejsce dla działającego od poniedziałku do piątku Klubu Rodziców. Dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Krakowa adresuje on bezpłatną i bogatą ofertę do rodziców z dziećmi od 0 do 3 lat, a także do osób spodziewających się potomstwa. Rodzice w takim miejscu wzajemnie wspierają się w procesie wychowywania dzieci poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, podnoszą swoje kompetencje rodzicielskie i nabywają praktyczną wiedzę, jednocześnie mogąc korzystać z zabaw przy udziale animatora. Wielu z nich podkreśla, że to także niebywała okazja do poznania ciekawych ludzi, integracji i przyjemnego spędzenia czasu z małymi dziećmi poza domem.