Z ruiny w perełkę. Pałac Steinertów wrócił do czasów świetności

Pałac Steinertów z ruiny zamieniono w perełkę. Ponadstuletni łódzki zabytek całkiem jest jak nowy, od dachu po najmniejszy detal. Witraż w klatce schodowej, tapety i tkaniny na ścianach, a nawet dawna lodownia w ogrodzie i schron przeciwlotniczy wróciły do czasów świetności. Co się znajdzie w pałacu Steinertów po remoncie?

Od kwietnia 2017 trwała rewitalizacja perły architektonicznej Łodzi, czyli Pałacu Steinertów, jednego z najcenniejszych zabytków miasta. Pałac Emila i Karola Steinertów został zaprojektowany przez Alfreda J. Balcke. Projekt został zaprezentowany na Wielkiej Wystawie Architektonicznej w Berlinie w 1909 roku i odznaczony złotym medalem. Była to jedna z ostatnich prac berlińskiego artysty.

Remont z niespodziankami

Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, malowany i w różnych okresach urządzany, w trakcie remontu ukazywały się oryginalne elementy pałacu: złocenia, sztukaterie, intarsje, ślady polichromii, a najczęściej kawałki tkanin, wypełniających boazerie.

- Z odnalezionych we fragmentach tapet i tkanin, pobrano próbki i to na ich podstawie zostały zrekonstruowane ścienne dekoracje. Odkryliśmy witraż w klatce schodowej, dawną lodownię w ogrodzie oraz betonowy schron przeciwlotniczy, w piwnicy natomiast roczniki tygodników "Panorama" i "Perspektywy" z czasów PRL - mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Witraże i boazerie

W pałacu zostało odnowionych 20 skrzydeł witrażowych, ponadto liczne sztukaterie i polichromie oraz trzy kominki i piec kaflowy. Witraże są, obok boazerii, jednym z najcenniejszych elementów wystroju wnętrz pałacu. W Łodzi przemysłowcy zamawiali je do swoich posiadłości, gdzie zdobiły głównie reprezentacyjne klatki schodowe, widoczne od ulicy i wspaniale wzbogacające wystrój budynków. Często taka klatka prowadziła z bogato urządzonego parteru do skromniejszych apartamentów prywatnych na piętrze. W Pałacu Steinertów witraże tworzą bardzo ciekawy klimat, ponieważ architektura od strony zewnętrznej to neobarok niemiecki, wnętrza zaś są neostylowe modernizowane. Dlatego też witraże nie są bardzo bogate, nie mają elementów figuralnych, tylko elementy ornamentalne, kwiatowe, roślinne, geometryczne. Zostały wykonane z bardzo ciekawego szkła: mamy tu szkło katedralne, fakturowane, mącone, melanżowe, stosowane też przez Tiffany’ego w USA.

- Pierwotny kształt odzyskał również znajdujący się w podwórku ogród zimowy, w którym pojawią się nowe drzewa, krzewy, byliny. Ogród dopełniają liczne kwiaty: róże, a w tym odmiany pnące i rośliny cebulowe oraz byliny: rumianka japońska, funkie w kilku odmianach oraz trawy ozdobne. Ogród będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta - dodaje Łukasz Górecki, menadżer projektu SKANSKA.

Co znajdzie się w Pałacu?

Piwnica, parter i pierwsze piętro zostaną przeznaczone na potrzeby restauracji, na kolejnym piętrze pojawią się przestrzenie biurowo-konferencyjne, a na poddaszu osiem pokoi hotelowych. Za wynajem tych powierzchni odpowiadać będzie Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi.

Zabytkowy pałac jest modernizowany pod okiem konserwatora zabytków, a cała posiadłość Steinertów pokazuje historię Łodzi przemysłowej, gdyż posiadłość znanego rodu fabrykanckiego z Niemiec obejmuje stary dom tkaczy z lat 40. XIX wieku, wyremontowany już pałac Adolfa Steinerta przy ul. Piotrkowskiej 272 z drugiej połowy XIX wieku oraz unikatowy podwójny w założeniu, niesymetryczny budynek pałacowy braci Steinertów.