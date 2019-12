Zaczaruj Instagram, czyli gdzie w Warszawie warto robić zdjęcia

Niezbędnym elementem pięknych zdjęć na Instagramie jest ich niebanalna sceneria. Warto w tym celu dobrać odpowiednią przestrzeń w mieście.

Gdzie w stolicy znajdują się miejsca, które idealnie sprawdzą się jako tło do pięknych fotografii? Podpowiadamy!

Bajkowa sceneria zimowa

Lada dzień spadnie śnieg – warto to wykorzystać! Spadający biały puch na tle stylowych kamienic to wymarzona scenografia dla zimowej sesji modowej. Idealnym miejscem, by wykonać właśnie takie zdjęcia będzie już za chwilę warszawski Trakt Królewski. Ulice w centrum rozbłysną tysiącem barw, a wszystko za sprawą świątecznej iluminacji, która zostanie oficjalnie włączona już 7 grudnia. Weź aparat i daj ponieść się swojej inwencji twórczej na Nowym Świecie lub przy ogromnej choince na Starówce.

Rzeczny klimat

Ciekawa fotografia zimowej stylizacji, a może sesja zdjęciowa propozycji książkowych na chłodne wieczory? Jako tło doskonale sprawdzi się w tym wypadku przestrzeń nad rzeką. Bulwary wiślane to eklektyzm w najlepszej postaci: krajobraz łączy tutaj naturalność nurtu rzeki z surowymi, betonowymi mostami, z których płynnie można przejść do modnych restauracji. Tafla wody, która odbija promienie słoneczne będzie z kolei wielkim wsparciem dla fotografa przy robieniu efektownych, doskonale doświetlonych zdjęć.

Muzyczne inspiracje

W centrum Warszawy znajduje się jeszcze jedno miejsce szczególnie warte uwagi. Jeśli profil Twojego Instagrama wymaga nietuzinkowej scenerii, to koniecznie odwiedź hotel Motel One, przy ul. Tamka 38. Wnętrza w tym obiekcie inspirowane są muzyką Fryderyka Chopina. W lobby znajdziesz np. wygodną sofę w kształcie… klawiszy fortepianu. Do strefy One Lounge zalicza się także hotelowy bar, w którym atmosferę elegancji wprowadzają ciemne ściany ozdobione złotymi nutami oraz lampa Capallini, skonstruowana z barwnych kul. Jesteś młodym artystą muzykiem? A może prowadzisz Instagram o wielkich Polakach lub po prostu kochasz design? Nie może Cię zabraknąć w Motel One!

Świątynia wiedzy

Nie oddalając się zbyt daleko od centrum Warszawy, warto zrobić kilka efektownych fotografii także w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Monumentalny budynek ze szklanym dachem będzie doskonałym miejscem na sesję biznesową lub modową. Z kolei ogród na dachu, który zimą jest równie piękny jak latem, może okazać się ciekawą scenografią do nieoczywistej ślubnej sesji zdjęciowej. Takie fotografie z pewnością nie pozostają niezauważone i sprawią, że twój profil będzie wyjątkowy.