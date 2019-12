Zaglądamy na budowę Skylinera na warszawskiej Woli

Budowany według projektu APA Wojciechowski wieżowiec osiągnął już 150 metr wysokości, a szklana elewacja sięgnęła już 30 piętra. Zaglądamy na budowę!

REKLAMA

Konstrukcja Skylinera osiągnęła 150 metr wysokości. - Przed nami już tylko 45 metrów w górę – mówi Piotr Pikuła, kierownik kontraktu Warbud S.A. – Zakończyliśmy prace żelbetowe dla pięter powtarzalnych biurowych i teraz wykonujemy podwójne piętro techniczne na kondygnacji +37 oraz + 38. Pozostanie nam do realizacji 5 pięter technicznych, Skybar i finalna część, czyli 20-metrowa żelbetowa ściana tzw. pióropusz – sprecyzował. To, co rzuca się w oczy z zewnątrz to z pewnością szklana elewacja, która sięga już 30 piętra wieżowca.

Tymczasem wewnątrz budowli trwają roboty wykończeniowe. - Aby móc ogrzewać budynek i tym samym realizować prace wewnętrzne w okresie zimowym, na 27 kondygnacji zamontowaliśmy tymczasowy dach. W przestrzeni pomiędzy 15 i 30 piętrem w zaawansowanym stadium znajdują się prace instalacyjne. Mamy też wykończone pierwsze łazienki oraz hol windowy. Jak prezentować się będą przyszłe wnętrza Skylinera przekonać się można na 23 kondygnacji, gdzie przygotowaliśmy showroom, a konkretnie finalny pokój biurowy z salą konferencyjną – dodaje P. Pikuła.

Skyliner to największa inwestycja Grupy Karimpol w Europie Środkowo-Wschodniej. Budynek zaoferuje 43.800 mkw. powierzchni biurowej na 30 kondygnacjach oraz 3.400 mkw. powierzchni przeznaczonej na funkcję handlową, usługową i gastronomiczną rozlokowanej na jego czterech pierwszych poziomach. Skyliner osiągnie 195 metrów wysokości. Charakterystyczny i wyróżniający się na tle innych budynków biurowych jest podział budynku na dwie bryły - wysokie na 16 metrów podium oraz wieżę. Hall wejściowy Skylinera będzie wysoki na 4 kondygnacje, przeszklony i otoczony kolumnadą wysokich na 16 metrów słupów. Silnym elementem architektonicznym lobby będą tzw. „schody hiszpańskie”, łączące wnętrze hallu z zewnętrznym pasażem publicznym.

Wieżowiec jest położony przy Rondzie Daszyńskiego, bezpośrednio przy stacji II linii metra, przystankach 5 linii tramwajowych i 7 linii autobusowych. Recepcję biurowca od wejścia do stacji metra będzie dzielić zaledwie 7 metrów. Dojazd do pięciopoziomowego parkingu mieszczącego 428 samochodów osobowych będzie możliwy z dwóch stron: od ulicy Prostej i Towarowej. Na poziomach podziemnych znajdzie się także ponad 300 miejsc rowerowych oraz szatnie z przebieralniami dla rowerzystów. Skyliner jest precertyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Planowane zakończenie inwestycji to I kwartał 2021. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia APA Wojciechowski. Generalnym Wykonawcą budynku jest Warbud SA.