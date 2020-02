Zielona inwestycja HB Reavis rozkwitnie za 162 mln euro. To projekt HRA Architekci

Kampus biurowy Forest to druga, po wieżowcach Varso Place, największa inwestycja HB Reavis w Polsce. Budynki powstające w Warszawie na pograniczu Woli, Śródmieścia i Żoliborza zaoferują 78 000 mkw. przestrzeni pracy, ogólnodostępne partery z gastronomią i usługami oraz zielone patio dla pracowników biur i sąsiadów. Inwestycję HB Reavis zaprojektowała pracownia HRA Architekci.

Budowa kampusu Forest położonego w pobliżu centrum handlowego Arkadia trwa od czerwca 2019 roku. To jeden z największych projektów biurowych powstających obecnie w Europie i jeden z najbardziej zielonych w Polsce. Jego potencjał doceniło konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska jako Agent Kredytu, BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Agent Zabezpieczeń, PKO Bank Polski S.A. jako Agent Rachunków oraz Bank Pekao S.A. jako Aranżer, które przyznało HB Reavis finansowanie budowlano-inwestycyjne w wysokości 162 mln euro.

- Projekty HB Reavis odzwierciedlają zmiany na rynku pracy. Powstają z myślą o ludziach, którzy stanowią najcenniejszy zasób współczesnych organizacji. Chcemy, aby nasze budynki jak najlepiej odpowiadały na potrzeby użytkowników i sprzyjały ich produktywności. Jednocześnie stawiamy na najwyższe standardy ekologiczne. Otrzymany kredyt potwierdza, że nasze podejście jest doceniane przez instytucje finansowe, które coraz częściej analizują zgodność takich projektów z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówi Peter Pecnik, prezes zarządu HB Reavis w Polsce.

Więcej o Forest

Forest zapewni zdrowe i kreatywne warunki pracownikom różnych pokoleń i specjalizacji – zarówno korporacjom jak i start-upom. Z myślą o tych pierwszych zaplanowano największą w stolicy powierzchnię biurową na jednym piętrze (niemal 8 000 mkw.). Z kolei młodzi przedsiębiorcy docenią możliwość elastycznego wynajmu przestrzeni biurowej oraz dużą przestrzeń coworkingową i mniej formalną atmosferę miejsca, w którym życie toczy się również po godzinach pracy. Z myślą o lokalnej społeczności, na parterach ulokowane zostaną restauracje i kawiarnie, a pomiędzy budynkami – przechodni plac i tereny zielone wielkości dwóch boisk piłkarskich. Łącznie zasadzonych zostanie tu około 400 drzew i krzewów.

Ukończenie pierwszego etapu projektu planowane jest do końca 2020 roku – obecnie trwa realizacja nadziemnych kondygnacji budynków od strony ul. Burakowskiej. Wieżowiec, położony najbliżej Ronda Zgrupowania AK „Radosław”, zostanie oddany do użytku do końca 2021 roku. Inwestycję HB Reavis zaprojektowała pracownia HRA Architekci.