Zielone altany, ławki, ściany obsadzone bluszczem. Łódź powiększa Pasaż Róży!

Od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej i do pl. Wolności powstaną zielone altany i ściany obsadzone bluszczem. Co jeszcze pojawi się w tym roku w nowej, zielonej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców?

Jedna z największych atrakcji turystycznych Łodzi, Pasaż Róży obejmuje podwórze dawnego Hotelu Polskiego przy ul. Piotrowskiej 3. Ściany oficyny wyłożono lusterkami o nieregularnych kształtach. Lustra pokryły wszelkie detale architektoniczne budynków. Dzięki nim fasady odbijają otoczenie i ludzi je oglądających tworząc wizualną interakcję widzów z przestrzenią i ścianami. Autorką instalacji jest jedna z najciekawszych artystek sztuk wizualnych, Joanna Rajkowska, która tworzenie mozaikowego podwórza rozpoczęła w 2013 roku podczas Festiwalu Łódź Miasto Czterech Kultur, a zakończyła w 2015 roku - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

- Przedłużenie Pasażu Róży to przede wszystkim zmiany w przestrzeni publicznej, dzięki którym pojawiają się miejsca do wypoczynku, ale powstanie również przestrzeń do działań artystycznych i animacyjnych. W ramach przedłużania pasażu Róży odnowiony zostanie m.in. budynek, w którym mieści się Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Na całej długości podwórka, od ul. Piotrkowskiej do al. Kościuszki, pojawi się nowa nawierzchnia. Powierzchnia rozbudowanego Pasażu Róży wyniesie ok. 3100 mkw., z czego zieleń zajmie ok 700 mkw. - wylicza Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Prace remontowe rozpoczną się w ciągu najbliższego miesiąca, zakończenie inwestycji planujemy wiosną 2021. Pasaż sprawi, że będzie można wygodniej przemieszczać się skrótem przez podwórka między ul. Zachodnią a placem Wolności i ulicą Piotrkowską. Powstanie atrakcyjna zaciszna przestrzeń miejska, w której będzie można się spotykać i wypoczywać. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, pasaż zostanie doświetlony i zamontowany zostanie monitoring miejski. Pasaż zostanie częściowo wyłożony granitem, jak również powstaną pasy zieleni z drzewami, krzewami i inną roślinnością - dodaje Bartek Zimny, projektant.