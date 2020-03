Zimowe dekoracje znikają z miast. Designerzy pracują już nad nowymi projektami

Kiedy z miast znikają ostatnie zimowe dekoracje, designerzy pracują już nad projektami, które rozświetlą przestrzenie w kolejnym sezonie. Wielki powrót zanotują tradycja i lokalność, ale nie tylko!

REKLAMA

Bogate zdobienia, interakcja, selfie spoty oraz powrót do tradycji i klasyki świątecznych barw. Tak w skrócie można opisać tegoroczne trendy, które pojawią się na ulicach miast i w przestrzeniach galerii handlowych na całym świecie.

– Z jednej strony nowy sezon będą kształtowały tradycyjne w formie ozdoby, oparte na strukturach odwołujących się do natury. Popularnym motywem wielu dekoracji będzie gałąź choinki. Pojawią się ponadto różne wariacje na temat tradycyjnych ozdób świątecznych – opowiada Michał Kwasieborski, Head of Design Multidekor. – Z drugiej strony dekoracje projektujemy z myślą o interakcji z użytkownikami. Chodzi o dobrą zabawę i wspólne spędzanie czasu w zimowe wieczory. Po to, by każdy nie tylko mógł zrobić radosne pamiątkowe zdjęcie, ale też nakręcić filmik i wrzucić na swój profil w social mediach z odpowiednim hasztagiem – dodaje.

Stylistykę nowego sezonu wyznaczą nawiązania do tradycyjnych kolorów, takich jak czerwień, złoto i zieleń. Elementem wyróżniającym dekoracji będzie tradycyjna choinka o idealnych proporcjach. Równie ważne będą historia, charakter, symbolika i skojarzenia związane z daną lokalizacją. Celem będzie stworzenie takiej dekoracji, która wykorzysta najważniejsze atuty przestrzeni i skutecznie zbuduje nową wciągającą opowieść z miastem w roli głównej. Tylko wtedy ozdoby stają się narzędziem świadomego placemakingu i zarazem wspierają storytelling. Przykładem mogą być chociażby słynne już magdeburskie półkule, wykorzystane przez designerów Multidekor w iluminacji saksońskiego miasta czy motyw krakowskiego lajkonika. Z kolei nowoczesne przestrzenie zyskają na święta tradycyjne motywy o zgeometryzowanych formach.

Niezależnie od wybranej stylistyki dekoracji, niezmiennie ważne będzie indywidualne podejście do każdej przestrzeni. Ozdoby powinny podkreślać jej walory, ale nie zdominować jej. Tylko iluminacje szyte na miarę pozwalają miejscom wyróżnić się, zbudować zaangażowanie i wywołać efekt WOW. I to pod takim hasłem upłynie najbliższy rok, a potwierdzenie tego można było zobaczyć podczas najważniejszych targów zimowych iluminacji Christmasworld, które odbyły się w styczniu 2020 roku we Frankfurcie nad Menem.

– W nowym sezonie angażowanie ludzi osiągnie nowy poziom. Podczas świątecznej gorączki uwagę odbiorców przyciągną interaktywne, przestrzenne dekoracje, które pozwolą zrobić krótki filmik i zamieścić go na Facebooku czy na bijącym rekordy popularności Tik Toku – podkreśla Kwasieborski. Zimowe dekoracje stają się przedmiotem wielu konkursów organizowanych także przez urzędy miast, w których biorą udział tysiące uczestników. W efekcie powstają ogromne zbiory zdjęć rozświetlonych miast, które wspierają miejską promocję oraz interakcję z mieszkańcami i turystami; to realna korzyść dla samorządów. Dla samej tylko Warszawy ekwiwalent reklamowy artykułów w mediach i zdjęć iluminacji na portalach społecznościowych wyniósł w samym tylko grudniu ponad 7,5 mln złotych.

Ważny będzie też rozwój technologii oraz kwestie ekologicznych rozwiązań. Liczy się niska emisja dwutlenku węgla. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań już teraz możliwe jest osiągnięcie naturalnej barwy zieleni i kształtu gałązek, dzięki czemu choinka wygląda jak żywa. Co więcej, miasta i galerie handlowe coraz częściej decydują się na zakup sztucznego drzewka, które posłuży wiele lat. Rynek coraz bardziej dąży też do tego, żeby dekoracje wyglądały doskonale nie tylko po zmroku, ale także w ciągu dnia. Dlatego ozdoby stają się rzeźbami, które w nocy dodatkowo rozbłyskują światłem, co można zobaczyć w Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie.