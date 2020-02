Zrównoważona architektura według APA Wojciechowski

W biurze APA Wojciechowski od dawna trwały poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby na działanie w myśl zrównoważonego rozwoju. Kilka lat temu udało im się przejść od idei do czynu i wpisać działania na rzecz zrównoważonej architektury w DNA firmy. I tak wypracowali w firmie pięć kluczowych zasad.

Jak twierdzi krytyk architektury, Aaron Betsky, budowanie to akt przemocy (building is an act of violence) – akt przemocy na środowisku. Czujemy coraz większą odpowiedzialność, zwiększa się świadomość inwestorów, jednak biorąc pod uwagę, że branża budowlana odpowiada za 28 proc. całej emisji CO2, tak naprawdę powinniśmy przestać budować. Każdego roku powstaje ponad 6 miliardów metrów kwadratowych nowych budynków. To ok. 1,2 miliona budynków o powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych.

W idealnym świecie właśnie tak powinniśmy postąpić - przestać budować! To powinno dotyczyć wszystkich architektów. Jednak rzeczywistość jest inna. Trudno byłoby szczerze głosić powstrzymywanie się od budowania, zwłaszcza, że APA Wojciechowski zajmuje się architekturą komercyjną, byłoby to równoważne z zamknięciem ich firmy. Zatem, jak możemy realnie wpłynąć na zmianę sposobu projektowania i budowania? Jak swoimi działaniami wyjść ponad nakładkę na Facebooku z hasztagiem #architekcidlaklimatu? Co możemy realnie zrobić?

W biurze APA Wojciechowski od dawna trwały poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby im na działanie w myśl zrównoważonego rozwoju, tym bardziej, że często projektują budynki z największymi deweloperami i mają realny wpływ na efekt końcowy. W związku z tym kilka lat temu udało im się przejść od idei do czynu i wpisać działania na rzecz zrównoważonej architektury w DNA firmy.

Jak projektować w duchu zero waste? Jak wpływać na świadomość inwestorów? Architekci z APA Wojciechowski wypracowali w swojej firmie pięć zasad, dzięki którym przemoc, o której pisze Betsky, będzie miała jak najmniejsze skutki.



Projektujmy pięknie

Budynki będą trwały jak najdłużej wtedy, gdy będą czymś więcej niż budownictwem, a staną się architekturą. Każdy architekt marzy, by jego budynek został wpisany do rejestru zabytków: wtedy do jego trwałości zaprzęgniemy biurokrację. No i zaspokoimy swoje ego…Banalne pojęcie piękna rozciągamy na takie zagadnienia jak funkcjonalność – bo piękny budynek to dobrze zaprojektowany budynek. Piękno to dla nas ponadczasowość – staramy się, aby budynki nie podążały za estetycznymi modami, a były ponadczasowe. To zagadnienie rozwijamy w kolejnym punkcie.

Projektujmy ponadczasowo

Nie projektujemy według ostatniej mody w celu wzbudzenia zachwytu środowiska i krytyki. Nie zawsze musi powstać ikona, ale zawsze musi powstać budynek ponadczasowy, z niestarzejących się lub łatwo odnawialnych materiałów. Poszukujemy mniej szkodliwych zamienników i staramy się przekonywać do nich inwestorów. Budynek musi przetrwać wiek 15-20 lat, kiedy już nie jest młody, świeży, a jeszcze nie jest vintage. Ujmując aforystycznie: MAKE A CLASSIC NOT A BESTSELLER.