4 Design Days 2020: Projektować z myślą o ludziach, a nie o liczbach

Starzenie się społeczeństwa to jedno z wyzwań w projektowaniu przestrzeni, w których żyjemy, pracujemy i spędzamy czas wolny. Jaką rolę odgrywa design w kreowaniu dobrego i komfortowego życia? O tym rozmawiali uczestnicy dyskusji „Projektowanie w erze srebrnej gospodarki” w trakcie 4 Design Days 2020.

REKLAMA

- Nie myślmy tylko o srebrnej gospodarce. Myślmy o projektowaniu dla wszystkich użytkowników. Każdy z nas znajdzie się na jakimś życiowym etapie, wcześniej czy później, w takiej sytuacji, kiedy nasze potrzeby będą wymagały dostosowania naszej przestrzeni do zmieniającego się świata. To dużo więcej niż rozwiązania dla seniorów – to projektowanie z myślą o ludziach, a nie tylko o liczbach – mówił w trakcie spotkania Pete Kercher, Ambassador, EIDD – Design for All Europe, konsultant, Strategic Design.

Magdalena Katana, projektantka, absolwentka Wzornictwa na ASP w Warszawie i University of Design Schwäbisch Gmünd, autorka projektu dla seniorów Torba Borba: Projektujmy tak, żeby włączać wszystkich ludzi w proces projektowy. Tylko obserwacja da nam prawdziwy wgląd do tego, co robi dany użytkownik. Nie możemy opierać się tylko na tym, co nam się wydaje, na naszych własnych przeżyciach, bo zabrniemy w ślepą uliczkę.