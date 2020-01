4 Design Days: biodegradowalne meble przyszłością rynku?

Meble stworzone z materiałów biodegradowalnych i nie pozostawiające śladu w środowisku? Projekt studenta wzornictwa warszawskiej ASP, jednego z prelegentów 4 Design Days 2020 doskonale wpisuje się w nowe oczekiwania dotyczące "zielonej fali" w produkcji mebli. Czy takie myślenie ma szansę przebić się do powszechnej świadomości?

Jędrzej Fiett ukończył studia licencjackie na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie kontynuuje studia magisterskie. Zajmuje się projektowaniem produktu i projektowaniem wzorniczym. Jego projekt mebli biodegradowalnych "Bez śladu" odpowiada na problem współczesnego modelu konsumpcji, w którym życie przedmiotu jest często krótkie, a wiele rzeczy marnowanych. W 2018 roku można było go zobaczyć na wystawie najlepszych projektów dyplomowych ASP.

- To projekt potencjalnie rynkowy - mówi Jędrzej Fiett. - Meble stworzone są całkowicie z materiałów biodegradowalnych, a ich powrót do środowiska nie jest procesem trudnym i kosztownym. Cały komplet składa się z prostych elementów wytworzonych z podobnego rodzaju materiałów. Całość spajana jest dzięki skręcaniu linki konopnej, nie korzystam więc z elementów metalowych, które oznaczają bardzo duży koszt energetyczny. To jest myślenie o minimalizowaniu kosztów również w trakcie użytkowania produktu. Także tapicerka została zafarbowana barwnikami naturalnymi, nie wprowadzamy więc do środowiska żadnych obcych substancji. Koncepcja niezostawienia śladu zaczyna się od myśleniu o materiałach, technologii, poprzez proces użytkowania, aż po utylizację, która też polega na zwróceniu materii organicznej naturze - dodaje projektant.

Jędrzej Fiett będzie jednym z prelegentów zbliżającego się 4 Design Days 2020. w dyskusji #designchallenge. Materiały. Zielony zwrot w strategiach producentów opowie m.in. o swojej koncepcji mebli nie pozostawiających śladu w środowisku. Zobacz więcej: www.4dd.pl