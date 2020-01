4 Design Days: o projektowaniu dla... roślin

Izabela i Szymon Serej to twórcy młodej polskiej marki Bujnie, specjalizującej się w nowym i coraz bardziej popularnym nurcie wzornictwa, jakim jest biophilic design. Nam opowiedzieli, jak projektuje się dla roślin i dlaczego człowiek żyjąc w ich otoczeniu czuje się szczęśliwszy. Więcej o biophilic designie będzie można dowiedzieć się już niedługo w trakcie 4 Design Days 2020!

REKLAMA

Jak zaczęła się wasza przygoda z designem? Dlaczego właśnie rośliny?

Szymon: Nasza przygoda z designem rozpoczęła od roślin. W 2015 roku jako młode małżeństwo zaczęliśmy wić własne gniazdo, które Iza wypełniała coraz to nowymi okazami. Jako, że roślin przybywało odwrotnie proporcjonalnie do miejsca w domu, postanowiliśmy zaopatrzyć się w wiszący kwietnik, a tym samym odciążyć podłogę i zwiesić naszego dużego bluszcza nad schodami. Zakupiliśmy kwietnik w jednym z marketów budowlanych i niestety, ale któregoś dnia jedno z nas o mało co nie przypłaciło tego życiem. Podlewany rano bluszcz totalnie wygiął kwietnik, który trzymał się na nim ostatkiem sił.

Zaczęliśmy wtedy przeczesywać internet w poszukiwaniu czegoś solidniejszego i przy okazji ładniejszego. Ku naszemu zdumieniu okazało się, że jedyne dostępne na rynku kwietniki lekko „trącą myszką”, ze swoim antycznym wybarwieniem i mnóstwem metalowych kwiatuszków. Kompletnie nie nasza estetyka. Mieliśmy jednak szczęście, ponieważ mój dziadek Józef jest emerytowanym ślusarzem. Postanowiliśmy wspólnie z nim stworzyć kwietnik zaprojektowany przez Izę. Później okazało się, że on sam również dla babci stworzył kiedyś kilka kwietników, z czego jeden przetrwał do dziś! Iza zaprojektowała pierwszy wzór małego kwietnika, a ja razem z dziadkiem wspólnie go stworzyliśmy.

Tym samym po całej przygodzie z projektowaniem, gięciem i spawaniem stworzyliśmy pierwsze prototypy. I trzeba przyznać, że sprawiło nam to niezwykle dużo frajdy. I właśnie ta frajda w połączeniu z silnym przekonaniem i wiarą w to, że rośliny powinny pełnić ważniejszą rolę nie tylko w naszym życiu, ale i w domach innych ludzi, zdecydowało, że postanowiliśmy stworzyć własną firmę. Za główny oręż w walce o zielone wnętrza obraliśmy design - czyste formy, proste kształty, detale, precyzyjne wykończenie, funkcjonalność.

Co Was inspiruje na co dzień?

Iza: Jako architekt oraz architekt krajobrazu od zawsze starałam się łączyć świat roślin ze światem człowieka i przysłowiowego betonu. W Bujnie mam okazję pracować nad mniejszymi formami niż domy czy biurowce, jednakże szukanie inspiracji wygląda podobnie. Na początku należy zdefiniować potrzebę czy problem, który należy rozwiązać, następnie wybrać odpowiednią drogę do jej rozwiązania. A z tym bywa już różnie!

Najważniejszym elementem jest znalezienie myśli przewodniej czy, jak kto woli, idei, dookoła której zbieramy pomysły, by finalnie stworzyć spójną i wyrazistą kolekcję. Pomysł na kolekcję definiuje jej charakter. Inspiracje zaś, podobnie do nas, cały czas ewoluują i ulegają przeobrażeniom. W kolekcji Cosmo, na przykład, inspiracją była dla nas najdoskonalsza z form czyli okrąg. Przedefiniowaliśmy je na wszystkie możliwe sposoby, łącznie z inspiracją prosto od znakomitego brazylijskiego kucharza Alexa Atali, którego punktem wyjścia do tworzenia swojej kuchni jest koło życia. Inny przykład to prace Marcela Breuera, które popchnęły nas do zastosowania nowego materiału w postaci rurek i zainspirowały do stworzenia kolekcji BonBon.