4DD: O tym trzeba wiedzieć remontując lub urządzając kuchnię z aneksem

Jakich błędów nie popełniać w trakcie remontu kuchni z aneksem? O czym koniecznie musisz wiedzieć przed podjęciem decyzji o połączeniu pokoju z kuchnią? Mówi o tym architekt Małgorzata Mataniak-Pakuła, jedna z prelegentek 4 Design Days 2020.

Małgorzata Mataniaak-Pakuła: Definicja aneksu kuchennego znalazła się w obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 3.26). Mówi on, że jest to część pomieszczenia mieszkalnego służąca do przygotowywania posiłków. Pojawienie się takiego zapisu w rozporządzeniu jest odpowiedzią na rozwiązania stosowane we współczesnym budownictwie wielorodzinnym, gdzie kuchnia jest lokalizowana jako część pokoju dziennego.

Równocześnie wprowadzono zmiany dookreślające projektowanie pomieszczeń z aneksami kuchennymi. Między innymi nakazuje się by aneksy kuchenne miały bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym. Wyjątkiem od tej zasady są mieszkania jednopokojowe, gdzie „dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem”, pod warunkiem zastosowania wentylacji grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej, lub mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej, a także aneksu kuchennego połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej lub indukcyjnej.

W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny, ale tu także warunkiem koniecznym jest sprawna wentylacja. Zastosowanie w aneksie kuchennym wyciągu kuchennego, który ma być podłączony do komina wymaga odrębnego przewodu kominowego. Jeśli więc nie ma dwóch osobnych wejść kominowych osobno dla wyciągu kuchennego i osobno dla wentylacji pomieszczenia kuchennego trzeba zastosować pochłaniacz. Te regulacje są bardzo istotne zarówno dla projektantów, jak i dla inwestorów.

Aneks aneksowi nierówny

Obecnie pojęcie aneksu kuchennego często stosowane jest wymiennie jako część kuchenna w salon. Jednak bywa i tak, że aneks kuchenny trzeba wyodrębnić w jednopokojowej kawalerce. Prawo pozwala by w tych najmniejszych mieszkaniach aneksy kuchenne lokalizować w przedpokoju. Jest to czasem jedyne możliwe rozwiązanie funkcjonalne, gdzie w jednym pomieszczeniu muszą się zmieścić wszystkie funkcje mieszkania, w tym spanie.

Najlepiej jest wtedy wyodrębnić taki aneks we wnęce, tak jak zabudowuje się szafy przesuwne, by chociaż optycznie zamknąć tę część ściankami meblowymi lub ze stałymi. Do takiej kuchni należy dobrać kompaktowe wyposażenie składające się z jednokomorowego małego zlewu, dwupunktowej płyty grzewczej oraz małego blatu. Dopełnieniem wyposażenia może być lodówka niekoniecznie zintegrowana z zabudową. Wolnostojace lodówki w intensywnych lub pastelowych kolorach z linii retro, które posiada w swojej ofercie większość firm z branży agd będą stanowić ciekawy element dekoracyjny pokoju.

Aneks kuchenny w pokoju dziennym nie wymaga najczęściej tak ograniczonych powierzchniowo i ekstremalnych rozwiązań. Natomiast konieczne są odpowiednie zabiegi projektowe, by obie strefy jak najmniej ze sobą kolidowały funkcjonalnie, a wręcz uzupełniały się.