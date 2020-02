Aktywne siedzenie: tak meble ze sklejki zachęcają do ruchu

Austriacka projektantka Lisa Stolz we współpracy z założycielem węgierskiego producenta sklejki drewnianej, firmy Licit, Tamasa Babitsa, stworzyła kolekcję mebli, które zachęcają do ruchu.

Kolekcja ergonomicznych krzeseł Mowo to efekt współpracy austriackiej projektantki Lisy Stolz oraz Tamasa Babitsa, założyciela węgierskiej firmy Licit, która specjalizuje się w sklejce drewnianej. Cel projektu? Zbadanie tematu miękkich i elastycznych siedzisk wykonanych własnie ze sklejki.

Mowo składa się z dwóch serii: CC Series, czyli rodziny taboretów codziennego, wielorakiego użytku oraz Aera - tkanej struktury ze sklejki, która potrafi dostosować się do wagi i kształtu ciała, z którym ma kontakt. Do produkcji zastosowano materiał o minimalnej grubości, co pozwala na zginanie i skręcanie sklejki. Jednocześnie wysoka wytrzymałość drewna bukowego, odpornego na rozciąganie i duże obciążenia sprawia, że meble są dostosowane do wszystkich rozmiarów i ciężarów.

Projektantka Lisa Stolz podkreśla, że inspiracją dla kolekcji był ruch ciała, niezbędny dla ludzkiego zdrowia. Elastyczna struktura mebli i brak oparcia ma zachęcać użytkownika do poruszania się w poszukiwaniu różnych pozycji siedzących, tym samym zapewniając aktywne siedzenie.