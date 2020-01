Alior Bank z nowym formatem oddziałów. Jest komfortowo, cyfrowo i ekologicznie!

Zmieniające się potrzeby klientów są jednym z motorów zmian w bankowości. Dlatego też Alior Bank wprowadził nowy format oddziału, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Za projektem odnowionego oddziału przy al. Jana Pawła II 35 w Warszawie kryją się m.in. optymalizacja procesów, rewolucja technologiczna oraz odpowiedzialność społeczna. Mamy tu blaty wyprodukowane z przetworzonych kubków po jogurtach, tapicerki oraz sufity z materiału po recyklingu butelek PET. Projekt został wykonany przez pracownię Robert Majkut Design. Jeszcze w styczniu br. nową odsłonę zyskają placówki w Gdańsku i Mławie.

Jednym z głównych założeń oddziału jest usprawnienie działań. Wydzielenie stref i dobór odpowiednich rozwiązań pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie obsługi do potrzeb klienta.

– Każda ze stref została zaprojektowana w taki sposób, aby bankier mógł skupić się wyłącznie na potrzebach klienta, bez odchodzenia od stanowiska, poszukiwania sprzętu czy chodzenia po wydruki. Ułatwia to obu stronom pełne zaangażowanie w spotkanie, a przy okazji oszczędza czas. Uważam, że relacje buduje się na takich właśnie dobrych doświadczeniach – mówi Mateusz Poznański, wiceprezes zarządu Alior Banku.

Pierwsza strefa, czyli strefa obsługi, obejmuje m.in. przytulną przestrzeń powitalną, gdzie na klientów czeka kawa i herbata z upraw ekologicznych oraz filtrowana woda. Obok znajdują się stanowiska obsługowe, wyposażone w narzędzia niezbędne do wykonania wszystkich operacji. Wydzielone zarówno wizualnie, jak i akustycznie dają poczucie komfortu i zapewniają potrzebną w banku dyskrecję.

Wsparcie w korzystaniu z bankowości cyfrowej

Z kolei w strefie digital klient z pomocą bankiera może wypróbować bankowość internetową i aplikację mobilną, po raz pierwszy się zalogować i sprawdzić działanie tych rozwiązań. Tuż obok klienci mogą zobaczyć drugie, pozabiznesowe oblicze banku, który angażuje się w pomoc charytatywną i wspiera kulturę i sztukę oraz sport. W tej sekcji bank prezentuje swoje działania społeczne.

Bankier wesprze klienta także podczas korzystania z bankomatu i wpłatomatu, który został umieszczony przy wejściu do oddziału. – Chcemy pomagać klientom dostosowywać się do zmian, jakie zachodzą w bankowości. Dziś oddziały banku są wsparciem dla całej infrastruktury informatycznej, na którą składają się m.in. bankowość internetowa i mobilna, internetowe wnioski kredytowe oraz zautomatyzowane decyzje, nowoczesne metody płatności czy nawet bankomaty i wpłatomaty. W Alior Banku zachęcamy klientów do korzystania ze zdalnych kanałów bankowości. Jednocześnie zależy nam, aby tradycyjny oddział był wyposażony w narzędzia, dzięki którym klient przy naszym wsparciu będzie mógł poznać nowe rozwiązania i je wypróbować – mówi Magdalena Łabęcka, dyrektorka oddziału przy al. Jana Pawła II.

Dyskrecja w czasie spotkań z bankierem

Kolejna strefa to sale spotkań, gdzie można umówić się z bankierem na indywidualną rozmowę. Wydzielone akustycznie pomieszczenia mają służyć spotkaniom z klientami, gdy rozmowa wymaga więcej poufności i prywatności. Szklane ściany gabinetu przesłonięte są grafiką uniemożliwiającą identyfikację przebywających w nim osób. Pomieszczenia te, podobnie jak stanowiska obsługowe, są wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty.