Aluminium: materiał idealny dla designerów?

Aluminiowe elementy wykończeniowe i dekoracyjne, królujące początkowo we wnętrzach loftowych, coraz częściej odnajdują się również w innych stylach aranżacyjnych. Eklektyczny minimalizm, urozmaicenie wzornictwa skandynawskiego, czy surowa nowoczesność to tylko kilka propozycji, w których ten materiał świetnie zaprezentuje swoje unikalne, odkrywane przez designerów, walory dekoracyjne.

Czego oczy nie widzą – wcale nie oznacza, że... projektanci tego nie wykorzystają! Dotychczas ukryte w listwach, prowadnicach, czy stelażach – aluminium wychodzi z szafy i wszystko wskazuje na to, że nieźle namiesza we wnętrzarskich trendach! Niezwykle wytrzymałe, obłędnie plastyczne i wyjątkowo lekkie – daje zaskakujące możliwości w projektowaniu niespotykanych dotąd rozwiązań.

Jeśli chodzi o aluminium – nie ma mowy o przegięciu! Jego totalna plastyczność pozwala praktycznie na... wszystko. Projektanci potrzebują tylko pomysłu i mogą zaprezentować pełnię swoich designerskich umiejętności. Meble modułowe? Tak! Lekkość i jednoczesna trwałość tego materiału pozwala na tworzenie projektów, które można dowolnie łączyć i rozbudowywać niemalże jak... klocki. Łóżko, rosnące razem z dzieckiem, sofa, dopasowująca się do wnętrza, liczby gości i prowadzonej akurat aktywności? Czemu nie! Zdolny projektant potrafi nadać aluminium naprawdę innowacyjne formy.

– To bardzo plastyczny materiał, stwarzający właściwie nieograniczone możliwości formowania. Przyjazny dla środowiska, wytrzymały i dobrze znoszący obróbkę mechaniczną oraz powierzchniową, jest coraz chętniej wybierany przez designerów do tworzenia unikatowych rozwiązań i projektów – wnętrzarskie trendy komentuje Marta Radziuk, Marketing Manager marki Hydro Extrusion Poland.

Utalentowany architekt może uzyskać awangardowy efekt w aranżacjach, śmiało zestawiając strukturę aluminium ze szkłem, pleksi bądź drewnem. Łączenie nowoczesnego wzornictwa z majestatyczną, dostojną klasyką nie stanowi już żadnego problemu. Tym samym jedynym ograniczeniem przy pracy z obróbką elementów aluminiowych jest kreatywność twórców nadających ostateczny efekt wizualny. Szczególnie, że gama wykończeniowa również mile zaskakuje różnorodnością – połysk, brak połysku bądź głęboki mat – czego tylko zażyczy sobie klient i wymaga aranżacja! Technologiczne procesy szczotkowania, satynowania lub anodowania aluminium dają wiele możliwości, a lakierowanie proszkowe pozwala uzyskać dowolną paletę barw z wzornika RAL-NCS i dodatkowo chroni przed korozją.

Co to oznacza w praktyce? Meble zawierające aluminiowe elementy zaskakują atrakcyjną formą i, co równie istotne, posłużą swoim właścicielom przez długie lata. To właśnie lekkość w połączeniu z trwałością wyciskanego aluminium daje mu przewagę nad pozostałymi materiałami dostępnymi na rynku. Żadne inne rozwiązanie nie ma tak korzystnego stosunku własnej masy względem prezentowanej wytrzymałości, dlatego jest w stanie posłużyć do stworzenia wyjątkowych dekoracji i nieszablonowych mebli takich jak np.: lekkie i finezyjne, nowoczesne lampy, detale wykończeniowe w formie awangardowych nóżek od fotela czy sofy, aż po designerskie formy przedmiotów codziennego użytku jak choćby ikoniczne już krzesło „Chair One” Konstantina Grcica. Warto dodać, że w porównaniu z innymi metalami aluminium jest cieplejsze i przyjemniejsze w dotyku, więc unikniemy wrażenia chłodu i sterylności w projektowanych wnętrzach.